Сценарий «Мадам Паутины» был радикально изменен перед съемками
Об этом рассказала исполнительница главной роли Дакота Джонсон
В мировой прокат вышел новый кинокомикс Sony МАДАМ ПАУТИНА, который многие критики уже назвали худшим супергеройским фильмом современности.
Так или иначе, исполнительница главной роли Дакота Джонсон рассказала в интервью The Wrap, что оригинальный сценарий картины сильно отличался от съемочного варианта.
«В сценарий были внесены радикальные изменения. И у меня даже нет возможности сказать, в чем именно они заключались», – подчеркнула она.
Ранее актриса также выражала свои опасения насчет того, что некоторые моменты в кинокомиксе «будут не очень хорошими», однако под этим Джонсон подразумевала отсутствие у себя опыта работы на «зеленом экране».
На данный момент, рейтинг критиков МАДАМ ПАУТИНЫ на Rotten Tomatoes составляет всего 15%, а зрителей – 59%. Согласно прогнозам аналитиков, лента может претендовать на $25 млн на старте в США, что почти наполовину меньше начального результата КАПИТАНА МАРВЕЛ 2. Производство проекта обошлось Sony в $80 млн.
Фото: кадр из фильма МАДАМ ПАУТИНА