Сценарий «Мадам Паутины» был радикально изменен перед съемками

Об этом рассказала исполнительница главной роли Дакота Джонсон

В мировой прокат вышел новый кинокомикс Sony МАДАМ ПАУТИНА, который многие критики уже назвали худшим супергеройским фильмом современности.

Так или иначе, исполнительница главной роли Дакота Джонсон рассказала в интервью The Wrap, что оригинальный сценарий картины сильно отличался от съемочного варианта.

«В сценарий были внесены радикальные изменения. И у меня даже нет возможности сказать, в чем именно они заключались», – подчеркнула она.

Ранее актриса также выражала свои опасения насчет того, что некоторые моменты в кинокомиксе «будут не очень хорошими», однако под этим Джонсон подразумевала отсутствие у себя опыта работы на «зеленом экране».

На данный момент, рейтинг критиков МАДАМ ПАУТИНЫ на Rotten Tomatoes составляет всего 15%, а зрителей – 59%. Согласно прогнозам аналитиков, лента может претендовать на $25 млн на старте в США, что почти наполовину меньше начального результата КАПИТАНА МАРВЕЛ 2. Производство проекта обошлось Sony в $80 млн.

Фото: кадр из фильма МАДАМ ПАУТИНА