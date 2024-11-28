Впервые в рамках смотра пройдет питчинг кинопроектов для молодых кинематографистов

Кинофестиваль и кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» объявил конкурсную программу. Конкурсных программ смотра этого года две: полнометражная и короткометражная. Смотр пройдет 6 по 14 декабря в петербургском Доме кино.

Всего на кинофестиваль было подано свыше 150 заявок. В конкурсных программах есть фильмы-участники и фильмы-призеры фестивалей «Локарно», «Маяк», «Окно в Европу», «Дух огня» и многих других.

В полнометражный конкурс вошли семь фильмов, среди которых три игровые работы и четыре документальные:

НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, реж. Роман Михайлов (игровой);

БЫЛ У МАМЫ ДЕДУШКА, реж. Александр Гринев (документальный);

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелия (игровой);

ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский (документальный);

БЮРО, реж. Пабло Рохас (документальный);

СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО, реж. Виталий Афанасьев (документальный);

ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН, реж. Виктор Тихомиров (игровой).

Своими наблюдениями о полнометражном конкурсе поделился программный директор фестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» Павел Пугачев: «География в этом году расширяется: мотив отъезда — один из ключевых в полнометражном конкурсе этого года. Петербургское кино может быть снято не только в Петербурге. Дух нашего города веет в индийском Варанаси у Романа Михайлова в НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, а выпускник СПбГИКиТ Наур Гармелия при поддержке „Ленфильма“ отправился снимать свой полнометражный дебют ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА в родную Абхазию — и в лучшие годы далекие выездные кинокомандировки были для студии обычным делом. Но и в сам город — целая вселенная. Писатель, художник и режиссер Виктор Тихомиров сталкивает Петербург с Ленинградом, экранизируя своего ЕВГЕНИЯ ТЕЛЕГИНА. Питерских коммунальных работников отправляют изучать высокое искусство — что из этого выйдет, покажут в снимавшемся на протяжении года документальном фильме СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО. О современной петербургской архитектуре и ее будущем расскажет БЮРО Пабло Рохаса. Куда менее оптимистичен взгляд Сергея Кальварского, в ГНЕЗДЕ ИЗ БУМАГИ фактически прощающегося с Санкт-Петербургской Типографией Академии Наук, открытой в 1727 и пережившей всё, кроме нынешнего века „оптимизации и эффективного менеджмента“. Нить, связующую с прошлым, хранит и документалист Александр Гринев — его БЫЛ У МАМЫ ДЕДУШКА рассказывает историю поисков прадеда, пропавшего во время Великой Отечественной».

Короткометражный конкурс вбирает в себя программы шести киношкол (СПбГИКиТ, СПбГИК, РГИСИ, Санкт-Петербургская школа нового кино, Высшая школа режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга, Киношкола «Лендок»), а также кураторскую сборку фильмов авторов, подавших заявки самостоятельно и не являющихся студентами (слушателями) участвующих в Фестивале киношкол. Программы киношкол будут объявлены позднее, а пока — сборка короткометражных игровых картин, снятых вне учебных заведений:

«Гимн чуме», реж. Атака51;

«Мы есть», реж. Ангелина Подчиненова;

«Остров», реж. Артем Верхоглядов;

«Спасение», реж. Никита Добрынин;

«Тонкость наших стен», реж. Владимир Митрофанов.

Жюри полнометражного конкурса возглавит Алексей Рыбин, продюсер, советский и российский музыкант, основатель рок-группы «Кино», издатель, киносценарист. В составе жюри – художник-постановщик Александр Загоскин, оператор-постановщик Иван Багаев, кинорежиссёр Мария Морозова.

Жюри короткометражного конкурса возглавит Власта Арно, продюсер и кинорежиссёр, член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов Санкт-Петербурга, призёр международных конкурсов и кинофестивалей, в том числе 69-го Международного Каннского фестиваля. В составе жюри – кинодраматург Евгений Ерёменко, продюсер и педагог Марина Савчук.

В 2024 году проект «Сделано в Санкт-Петербурге» выходит на новый уровень, расширяя образовательную и деловую программы. Кинофестиваль становится частью молодёжного Кинофорума «Сделано в Санкт-Петербурге». Среди задач форума – развитие и популяризация кинематографической деятельности Санкт-Петербурга. Форум нацелен на создание единой экосистемы по развитию петербургских кинематографий. Главное нововведение – проведение Питчинга кинопроектов для молодых кинематографистов. Благодаря этому, петербургские кинематографисты могут получить не только знания и опыт, но и финансовую поддержку проектов.

Фестиваль организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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Фото: пресс-служба фестиваля