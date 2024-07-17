Мадонна вновь работает над байопиком о самой себе

Проект получил название «Кто эта девчонка?»

Похоже, Мадонна не оставила идею снять собственный байопик – поп-звезда поделилась в своем Instagram*, что приступила к доработке сценария к фильму о своей жизни.

Судя по опубликованным фотографиям, проект получил название КТО ЭТА ДЕВЧОНКА? (Who’s That Girl), отсылающий к одноименной песне и комедии 1987 года, где Мадонна сыграла главную роль. В качестве авторов сценария указаны сама артистка и Эрин Крессида Уилсон (ХЛОЯ).

По информации Entertainment Weekly, главную роль в грядущем проекте по-прежнему должна исполнить Джулия Гарнер («Изобретая Анну», «Озарк»).

Напомним, что байопик о Мадонне ранее разрабатывался на Universal Pictures, однако был закрыт в январе прошлого года. Режиссером картины также должна была выступить сама поп-звезда.

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Фото: кадр из фильма МАДАМ ИКС