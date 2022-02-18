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Светлана Максимченко рассказала об увеличении объема господдержки киноиндустрии

Автор: БК

18 февраля 2022

Директор департамента кинематографии поделилась подробностями распределения госсубсидий

В этом году старт приема заявок на питчинги проектов, претендующих на получение субсидии министерства культуры, состоится 21 февраля — раньше, чем  когда бы то ни было в предыдущие годы. Сами питчинги также состоятся раньше. Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко в интервью БК рассказала о том, почему было принято решение о переносе даты питчингов министерства со второго на первое полугодие. 

«Мы начинаем принимать заявки с 21 февраля. К началу мая мы планируем закончить сбор заявок по всем направлениям поддержки, а в июне — завершить все конкурсы. Мы перенесли отбор, поскольку нам важно, чтобы продюсеры фильмов, особенно в игровом кино, еще до начала натурного сезона понимали, будет ли у них государственная поддержка. В таком случае они смогут планировать свою работу, собирать команду, организовывать подготовительный период. Когда результаты конкурсов объявлялись осенью, а то и зимой, то пропадал практически целый съемочный сезон, выпадал и летний период, когда многие снимают на натуре, и производственный год», — заявила директор департамента. В 2023 году минкультуры планирует начать прием заявок еще раньше, чтобы первые очные защиты прошли в январе-феврале. 

Кроме того, Максимченко добавила, что в 2022 году совокупная субсидия министерства культуры и Фонда кино на финансирование кинопроизводства будет заложено 11,5 млрд рублей, что, по ее словам, не такая уж большая сумма из-за увеличения бюджетов. «По разным оценкам игроков индустрии, за последние полтора года бюджеты выросли в два-три раза. И поэтому мы также приняли решение увеличить предельный размер субсидии на производство. Раньше на авторский фильм выделялось до 50 млн рублей, на социально значимый и детский — до 70 млн, на дебюты — до 30 млн. С этого года мы определили единый размер поддержки для всех игровых фильмов — до 100 млн на проект. На дебютное кино — до 50 млн рублей, на завершение производства — до 30 млн рублей. Таким образом мы приводим размеры субсидий к рыночной стоимости производства». 

Также Светлана Максимченко подробнее рассказала о сроках принятия законопроекта про возможность стопроцентного финансирования производства и проката дебютных фильмов выпускников киновузов, а также авторских анимационных, документальных и научно-популярных фильмов. По ее словам, министерство рассчитывает, что законопроект примут уже в 2022 году — сейчас он принят только в первом чтении. «Даже если закон примут в весеннюю сессию Госдумы, то после его принятия нужно внести поправки в разные нормативно-правовые акты на уровне правительства и министерства. Мы рассчитываем, что за год пройдем этот путь и с 2023 года сможем объявить поддержку в размере 100% производственной сметы для дебютантов-выпускников профильных государственных вузов, документального и научно-популярного кино, уникальной авторской анимации». Так, прием заявок на прокат дебютного кино продлится до 26 февраля.

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