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Триквел «Малефисенты» в работе

Автор: Илья Кувшинов

6 декабря 2023

Об этом заявила сама Анджелина Джоли

Анджелина Джоли дала большое интервью The Wall Street Journal, в котором подтвердила, что Disney разрабатывает триквел МАЛЕФИСЕНТЫ, а она вновь вернется к роли заглавной героини.

Детали проекта пока неизвестны, однако ранее инсайдеры заявляли, что на пост режиссера рассматривается постановщик КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ и ЧЕРНОГО АДАМА Жауме Кольет-Серра.

Предыдущие две ленты серии, переосмысляющей классический мультфильм Disney СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА с точки зрения колдуньи Малифисенты, вышли на экраны в 2014 и 2019 годах, заработав в мировом прокате $759,8 и $491,7 млн соответственно.

Фото: кадр из фильма МАЛЕФИСЕНТА

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