К работе над фильмом «Отель у погибшего альпиниста» подключился Первый канал

К команде продюсеров проекта «Марс Медиа» присоединились Константин Эрнст и Сергей Титинков

Константин Эрнст и Сергей Титинков присоединились к команде продюсеров «Марс Медиа», работающей над созданием новой экранизации повести братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста». До этого над проектом уже трудились Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян и Юлия Иванова. Об объединений усилий двух продюсерских команд сообщил официальный телеграм-канал компании «Марс Медиа».

Сценарий будущего фильма написала Ольга Городецкая, режиссером проекта выступает Александр Домогаров мл. С постановщиком у «Марс Медиа» заключено эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Домогаров выступает режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов студии.

История полицейского инспектора Петера Глебски, приехавшего в горный отель расследовать ещё не совершённое убийство, впервые была экранизирована в 1979 году и пользовалась большой популярностью у зрителей.

Как рассказал продюсер проекта Нарек Мартиросян на фестивале экранизаций «Читка 3.0», основная фабула оригинальной истории сохранилась, однако какие-то вещи поменяются. В данный момент идёт завершающий этап кастинга. В картине планируется задействовать много звёзд российского кино. Съёмки новой версии фантастического детектива начнутся зимой 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Марс Медиа» и Первый канал также занялись совместным производством другого проекта по произведению Аркадия и Бориса Стругацких – киноповести «Машина желаний». Ожидается, что данный проект запустит масштабную киновселенную, в которую войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры. Продюсерами МАШИНЫ ЖЕЛАНИЙ выступают Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Сергей Титинков. Креативные продюсеры – Игорь Михайлусь и Саба Орагвелидзе.

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