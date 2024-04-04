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Warner Bros. готовит пятую «Матрицу»

Автор: Илья Кувшинов

4 апреля 2024

Режиссером грядущей картины выступит Дрю Годдард

Еще одной МАТРИЦЕ быть. Warner Bros. объявила о том, что работает над пятым фильмом фантастической экшн-франшизы. Об этом сообщает Variety.

Это будет первая картина серии, сделанная без режиссерского участия сестер Вачовски – постановщиком и автором сценария грядущего фильма станет Дрю Годдард (ХИЖИНА В ЛЕСУ). Лана Вачовски выступит одним из продюсером проекта.

Пока неизвестно, кто из звезд предыдущих частей, включая Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, может вернуться в продолжении.

Подробности сюжета не разглашаются, однако президент по производству Warner Bros. Motion Pictures Джесси Эрман утверждает, что новая история позволит «идеально продолжить мир МАТРИЦЫ, созданный 25 лет назад».

Фото: кадр из фильма МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА

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