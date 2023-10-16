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Стриминговый сервис Max появится в 22 европейских странах в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

16 октября 2023

Об этом было объявлено в рамках рынка MIPCOM в Каннах

Warner Bros. Discovery планирует запустить стриминговый сервис Max в 22 европейских странах в 2024 году – такое заявление сделал президент международного подразделения конгломерата Герхард Цайлер во время вступительной речи на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Каннах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первая волна охватит страны Северной Европы, Пиренейский полуостров, а также Нидерланды, Центральную и Восточную Европу. Во вторую волну попадут Франция и Бельгия. Сервис все еще не будет доступен в Великобритании, Германии и Италии, потому что в этих странах у HBO действует выгодный контракт с европейским гигантом платного телевидения Sky.

Европейская версия онлайн-кинотеатра будет включать в себя прямые трансляции спортивного контента каналов WBD Eurosport – среди них окажутся и теннисные турниры Большого шлема, и велогонки Тур де Франс, и Олимпийские игры 2024 года в Париже. В некоторых странах также станут доступны трансляции местных развлекательных сетей Warner Bros. Discovery.

Ожидается, что в первом квартале 2024 года WBD запустит Max в Латинской Америке, а после первой европейской волны расскажет о своих планах на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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