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Кинофестиваль «Маяк» открыл прием заявок

Автор: Илья Кувшинов

25 апреля 2024

В этом году программу смотра дополнит конкурс короткого метра

Второй фестиваль актуального российского кино «Маяк» начал прием заявок на участие.

В этом году программу смотра дополнит конкурс короткого метра, куратором которого выступит киновед Андрей Щиголев.

«Здорово, что «Маяк» открывает секцию короткого метра, этого конкурса не хватало. Будем искать яркие фильмы и авторов, которым есть что сказать. Наша задача собрать в программе все самое актуальное и перспективное. И, да, мы рассматриваем только фильмы, которые не были показаны в России – премьера будет на “Маяке”», – заявил он.

Заявку на участие в основном и короткометражном конкурсе «Маяка» можно подать на официальном сайте до 1 августа включительно. К участию принимаются игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах.

Фестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

Фото: официальный сайт кинофестиваля

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