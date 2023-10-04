Им стал «Новый Берлин» Алексея Федорченко

За сутки до церемонии открытия кинофестиваль «Маяк» добавил в конкурсную программу еще один фильм – НОВЫЙ БЕРЛИН Алексея Федорченко.

Лента является продолжением мокьюментари-цикла режиссера, куда входят ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ и БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ. В центре повествования картины, состоящей из двух самостоятельных частей («Тайна пятисот пропавших девственниц» и «Енотовый город»), – российский режиссер Виктор Шауфлер, который приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты.

Теперь жюри под руководством продюсера Игоря Толстунова предстоит оценить одиннадцать картин.

Фестиваль этого года, организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», будет пилотным выпуском. «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.

Фото: кадр из фильма НОВЫЙ БЕРЛИН