Мейджоры приостановили продажу лицензий на новинки отечественным онлайн-кинотеатрам

Некоторые премьеры перенесены на неопределенный срок

Зарубежные киностудии-мейджоры временно остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам. Ранее в назначенную дату не состоялись цифровые премьеры фильмов ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, KING'S MAN: НАЧАЛО и АЛЛЕЯ КОШМАРОВ — релизы перенесены на неопределенный срок.

Представители «Кинопоиска» отметили, что видеосервис не имеет доступа к части зарубежных премьер из-за санкций со стороны правообладателей. Wink также подтвердил проблему с зарубежными премьерами. Онлайн-кинотеатры IVI и Okko, «Амедиатека» от комментариев отказались. При этом, как отмечают эксперты, изъятие правообладателями старых каталогов фильмов из российских онлайн-сервисов маловероятно.

Ранее компании Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount заявили об остановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах из-за ситуации на Украине, некоторые студии также приостановили деятельность в России. Однако официально компании не анонсировали остановку реализации цифровых прав.