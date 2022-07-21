top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Четвертый сезон «Мажора» установил новый рекорд на «Кинопоиске»

Четвертый сезон «Мажора» установил новый рекорд на «Кинопоиске»

21 июля 2022

Проект посмотрели более 1 млн подписчиков «Плюса» менее чем за три недели

Четвертый сезон «Мажора» обновил рекорд смотрения на «Кинопоиске». Менее чем за три недели с момента премьеры проект посмотрели более 1 млн подписчиков «Плюса» — это рекордное значение среди всех сериалов на видеосервисе. Сейчас у проекта доступны три серии.

Предыдущим лидером был сериал «Нулевой пациент» — проект достиг отметки в 1 млн смотрящих подписчиков за три недели. На тот момент у сериала вышло четыре эпизода.

Премьера «Мажора 4» состоялась 2 июля на «Кинопоиске». После релиза в онлайн-кинотеатре четвертый сезон будет показан на Первом канале.

Производство сериала — компания «Среда». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Глава АВК назвал количество кинотеатров, показывающих пиратский контент
Подробнее
Очная защита дебютных фильмов в Минкультуры. День первый
Подробнее
Очная защита дебютных фильмов в Минкультуры. День второй
Подробнее
Объявлен список фильмов, которые лидеры производства представят на питчинге Фонда кино
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Горький Fest»
Подробнее
Фонд кино назвал кинотеатры, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Открытое море: Монстр глубины»
Подробнее
Фильмы, снятые за счет госсубсидий, должны размещаться на российских онлайн-платформах
Подробнее
«Роскино» начинает второй цикл образовательной программы для кинематографистов «Новая оптика»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в лидеры выбилось «Открытое море: Монстр глубины»
Подробнее
Лидеры кинопроизводства представили проекты в Фонде кино
Подробнее
Capella Film провела презентацию проектов второй половины 2022 года и начала 2023-го
Подробнее
Фестиваль веб-сериалов Realist объявил программу специального мероприятия
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Пилот»
Подробнее
Касса четверга: триллер «Открытое море: Монстр глубины» возглавил прокат
Подробнее
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений
Подробнее
В городе Иваново состоялось открытие фестиваля «Пилот»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 июля 2022 года
Подробнее
Официальная касса России: впервые с марта прокат возглавила зарубежная новинка
Подробнее
Международная касса: сразу три китайских релиза вошли в число лидеров
Подробнее