Четвертый сезон «Мажора» установил новый рекорд на «Кинопоиске»

Проект посмотрели более 1 млн подписчиков «Плюса» менее чем за три недели

Четвертый сезон «Мажора» обновил рекорд смотрения на «Кинопоиске». Менее чем за три недели с момента премьеры проект посмотрели более 1 млн подписчиков «Плюса» — это рекордное значение среди всех сериалов на видеосервисе. Сейчас у проекта доступны три серии.

Предыдущим лидером был сериал «Нулевой пациент» — проект достиг отметки в 1 млн смотрящих подписчиков за три недели. На тот момент у сериала вышло четыре эпизода.

Премьера «Мажора 4» состоялась 2 июля на «Кинопоиске». После релиза в онлайн-кинотеатре четвертый сезон будет показан на Первом канале.

Производство сериала — компания «Среда».