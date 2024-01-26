В Южной Корее сделали официальный ремейк российского «Мажора»

Проект получил название “Flex X Cop”

Южная Корея получит своего «Мажора» – с 26 января в эфире местного канала SBS стартует официальный ремейк сериала Продюсерской компании «Среда» с Павлом Прилучным. Об этом сообщают «Ведомости».

Корейский проект, получивший название “Flex X Cop”, как и оригинал, рассказывает о сыне богача, который начинает распутывать преступления, используя свои деньги и связи, параллельно завязывая отношения со своей начальницей. Главные роли в сериале исполняют Ан Бо-хен («Потомки солнца») и Пак Чи-хен («Клетки Ю-ми»).

Отмечается, что шоу также будет доступно для просмотра на стриминге Disney+ в Южной Корее, Австралии, Новой Зеландии и других странах.

По словам главы производственной компании Big Ocean ENM Инсу Шин, в российском «Мажоре» есть интригующая концепция, которую легко адаптировать, однако сюжет корейской версии всего равно немного был изменен с учетом местной специфики.

Напомним, что в 2016 году «Мажор» стал первым российским сериалом, который был приобретен стримингом Netflix и демонстрировался под названием “Silver Spoon”. Права на адаптацию проекта купили продюсеры из более чем сорока стран, включая США, Испанию, Польшу, Сербию, Индию, однако южнокорейский ремейк – первый, добравшийся до релиза.

По словам экспертов, в настоящее время форматы покупают охотнее, чем готовый контент, потому что в ремейке теряется непосредственная связь с Россией. Также стоит отметить, что покупка прав на формат стоит в разы дешевле, чем покупка полноценных фильмов или сериалов.

Фото: кадр из сериала Flex X Cop