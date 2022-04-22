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Компания MDfilm убрала из графика релизов все зарубежные фильмы

Автор: БК

22 апреля 2022

Российские проекты дистрибьютора остаются на своих датах

Кинопрокатная компания MDfilm убрала все иностранные фильмы из российского графика релизов до конца 2022 года. На данный момент последним зарубежным проектом, который MDfilm выпустит в прокат в России, является мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (релиз 1 июня). В частности, с 25 августа ушла экранизация одноименной серии видеоигр БОРДЕРЛЕНДС (студия Lionsgate), боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (студия Millennium) покинул дату 4 августа. Также из графика выбыли: МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (компания Mandeville Films, фильм должен был выйти 29 июня), ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (компания Buffalo 8 Productions, 14 июля), НЕ ЗВЕЗДИ! (Франция, 21 июля),  ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (STX Entertainment, 18 августа) и THE TIGER'S NEST (Италия, 1 января 2023 года)

В то же время представитель MDfilm подтвердил БК, что российские фильмы из пакета компании остаются на своих датах. 8 декабря 2022 года компания планирует выпустить комедию ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2, а 29 декабря 2022 года в кинотеатрах должен появиться НЕПОСЛУШНИК 2

«В связи с тем, что зарубежные правообладатели убрали из мирового графика релизов премьеры фильмов, которые ранее были заявлены компанией MDfilm, компания приняла решение временно удалить их из своего графика, начиная с июля. Как только даты будут анонсированы зарубежными правообладателями, они будут появляться и в графике компании», — прокомментировали БК в компании. 

MDfilm — один из крупнейших независимых дистрибьюторов на российском рынке. У компании заключена output-deal с американской студей STX. MDfilm принадлежат права в России на фильмы STX ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (режиссер Гай Ричи) и ФЕРРАРИ (режиссер Майкл Манн).

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