Стали известны номинанты на премию «МедиаБренд»
Торжественная церемония вручения пройдет 20 ноября во Дворце на Яузе
Организаторы ежегодной индустриальной премии «МедиаБренд», которая отмечает лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа, объявили номинантов.
В шорт-лист 12-й премии вошли проекты телеканалов: «Россия», НТВ, ТНТ, СТС, «Dомашний», РЕН ТВ, Пятый канал, Пятница!, ТВ-3, «ЧЕ!», «Ю», МУЗ-ТВ, Суббота!, 2х2, «Матч ТВ», СТС Love, RT, «Моя планета», «МУЛЬТ», «СОЛНЦЕ», «МЫ», Start Air; онлайн-платформ: KION, Okko, Start, Wink, Иви, Кинопоиск и видеохостинга RUTUBE; медиахолдингов: «Цифровое Телевидение», «Триколор», «МЕДИА1» и многие другие.
Результаты будут объявлены на торжественной церемонии 20 ноября во Дворце на Яузе.
Список некоторых номинантов
Лучший проморолик фильма/сериала российского или совместного производства
• «Наследники. Дар крови» (СТС)
• «Банда «ЗИГ ЗАГ» (KION)
• «Секс. До и после» (Okko)
• «Трасса» (Okko)
• «Дети перемен» (Start)
• «Убить Риту» (Trailermakers)
Лучший трейлер фильма
• МАЙОР ГРОМ: ИГРА («Кинопоиск»)
• НЮРНБЕРГ (Пятница!)
• ГОВОРИТ, ЗЕМЛЯ! (Trailermakers)
• ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (Trailermakers)
• МАМЕ СНОВА 17 (Trailermakers)
• МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (Trailermakers)
Лучший трейлер сериала онлайн-кинотеатра/ТВ
• «Тень Чикатило» (Okko)
• «Трасса» (Okko)
• «Красные линии» (Start)
• «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink)
• «Тайны Карениной» (Wink)
• «Чистые» (Wink)
Лучший постер для продвижения контента
• «Империя кошек» (Пятница!)
• «Новые Пацанки» (Пятница!)
• «Ласт квест» (Okko)
• «Лихие» (Okko)
• «Очевидное невероятное» (Okko)
• «ГДР» (Wink)
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.