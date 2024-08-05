top banner

Конкурс «Медиабренд» начинает прием заявок

Автор: БК

5 августа 2024

Принять участие можно до 1 октября

Открыт прием заявок на 12-й конкурс «МедиаБренд» – ежегодную индустриальную премию, отмечающую лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

Принять участие в конкурсе могут творческие проекты, видеоролики и промоматериалы в сфере продвижения контента ТВ, кино, онлайн-кинотеатров, интернет-ресурсов и порталов, мобильных приложений и прочих медиа, размещенные в телеэфире, интернете или опубликованные на любом другом рекламном носителе в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно.

Производители контента могут подать заявку до 1 октября. Более подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2024 года
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Программа «Автор» откроет новую волну заявок в августе
Подробнее
«Цифровое Телевидение» и Wink продлили прием заявок на питчинг анимационных проектов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Тополиный пух» обошел комедии «Вася не в себе» и «Бывший в помощь»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Фонд кино запускает новые программы поддержки выпускников вузов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» продолжает лидировать
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2024 года
Подробнее
РОСКИНО проведет фестиваль российского кино в Китае
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2024 года
Подробнее
От видеоконтента к искусству сериала: предварительные результаты работы ИРИ в 2022-2023 годах
Подробнее
АПКиТ и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в кинопарке «Москино»
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2024 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 августа 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа
Подробнее