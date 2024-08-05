Конкурс «Медиабренд» начинает прием заявок
Автор: БК
5 августа 2024
Принять участие можно до 1 октября
Открыт прием заявок на 12-й конкурс «МедиаБренд» – ежегодную индустриальную премию, отмечающую лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.
Принять участие в конкурсе могут творческие проекты, видеоролики и промоматериалы в сфере продвижения контента ТВ, кино, онлайн-кинотеатров, интернет-ресурсов и порталов, мобильных приложений и прочих медиа, размещенные в телеэфире, интернете или опубликованные на любом другом рекламном носителе в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно.
Производители контента могут подать заявку до 1 октября. Более подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.
Самое читаемое
Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2024 годаПодробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программуПодробнее
Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 годуПодробнее
Okko рассказал о новинках августаПодробнее
Программа «Автор» откроет новую волну заявок в августеПодробнее
«Цифровое Телевидение» и Wink продлили прием заявок на питчинг анимационных проектовПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 августаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Тополиный пух» обошел комедии «Вася не в себе» и «Бывший в помощь»Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программыПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августаПодробнее
Фонд кино запускает новые программы поддержки выпускников вузовПодробнее
Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» продолжает лидироватьПодробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2024 годаПодробнее
РОСКИНО проведет фестиваль российского кино в КитаеПодробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2024 годаПодробнее
От видеоконтента к искусству сериала: предварительные результаты работы ИРИ в 2022-2023 годахПодробнее
АПКиТ и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в кинопарке «Москино»Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2024 годаПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 августа 2024 годаПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августаПодробнее