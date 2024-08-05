Конкурс «Медиабренд» начинает прием заявок

Принять участие можно до 1 октября

Открыт прием заявок на 12-й конкурс «МедиаБренд» – ежегодную индустриальную премию, отмечающую лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

Принять участие в конкурсе могут творческие проекты, видеоролики и промоматериалы в сфере продвижения контента ТВ, кино, онлайн-кинотеатров, интернет-ресурсов и порталов, мобильных приложений и прочих медиа, размещенные в телеэфире, интернете или опубликованные на любом другом рекламном носителе в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно.

Производители контента могут подать заявку до 1 октября. Более подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.