«Ведомости» проведут конференцию «Медиабизнес» о перспективах развития медиарынка
Она пройдет в Москве 30 октября
30 октября «Ведомости» вновь проведут конференцию о ключевых трендах и перспективах развития российского медиарынка «Медиабизнес».
В фокусе обсуждения:
• Каких темпов роста стоит ожидать по итогам 2024 года и от каких факторов это будет зависеть? Какого роста цен на размещения стоит ожидать в медиаканалах и чем он обусловлен?
• Точки роста рекламного рынка: что или кто это может быть? Размещения в e-com – новая нефть рекламного рынка?
• Копродукция: конкуренция, экономика, аудитория.
• Роль государственных институтов в поддержке онлайн-контента. Какое влияние на контент это оказывает? Интересны ли эти проекты аудитории?
• Как будет дальше развиваться копродукция?
• Регулирование или саморегулирование: какие критерии недобросовестности блогеров необходимо установить и какие меры ответственности предусмотреть для нарушителей?
• Прогнозы развития рынка инфлюэнс-маркетинга в России и от каких факторов это будет зависеть?
В числе заявленных спикеров – генеральный директор СТС Александр Акопов, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, директор по контенту Wink Александр Косарим, генеральный продюсер KION Игорь Мишин и многие другие.
Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальном сайте.