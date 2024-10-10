«Ведомости» проведут конференцию «Медиабизнес» о перспективах развития медиарынка

Она пройдет в Москве 30 октября

30 октября «Ведомости» вновь проведут конференцию о ключевых трендах и перспективах развития российского медиарынка «Медиабизнес».

В фокусе обсуждения:

• Каких темпов роста стоит ожидать по итогам 2024 года и от каких факторов это будет зависеть? Какого роста цен на размещения стоит ожидать в медиаканалах и чем он обусловлен?

• Точки роста рекламного рынка: что или кто это может быть? Размещения в e-com – новая нефть рекламного рынка?

• Копродукция: конкуренция, экономика, аудитория.

• Роль государственных институтов в поддержке онлайн-контента. Какое влияние на контент это оказывает? Интересны ли эти проекты аудитории?

• Как будет дальше развиваться копродукция?

• Регулирование или саморегулирование: какие критерии недобросовестности блогеров необходимо установить и какие меры ответственности предусмотреть для нарушителей?

• Прогнозы развития рынка инфлюэнс-маркетинга в России и от каких факторов это будет зависеть?

В числе заявленных спикеров – генеральный директор СТС Александр Акопов, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, директор по контенту Wink Александр Косарим, генеральный продюсер KION Игорь Мишин и многие другие.

Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальном сайте.