Активы Mediascope перешли российскому топ-менеджменту

Британская группа Kantar отказалась от доли в едином измерителе

Британская исследовательская группа Kantar вышла из состава акционеров российского измерителя теле- и интернет-аудитории Mediascope. Об этом сообщает РБК.

Kantar уведомил Mediascope о намерении приостановить свои бизнес-операции в России еще в марте 2022 года. Данные планы касались также бизнеса Kantar в сегменте маркетинговых исследований — компаний Kantar Russia и ARMI Marketing (контролирует сеть Millward Brown).

30 сентября Великобритания запретила России получать услуги своих рекламных и ИТ-компаний. В сентябре 2022 года, как сообщает представитель измерителя, была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал российские активы менеджменту Mediascope.

Mediascope для измерений использует пиплметры с системой Audio Matching. По данным компании, в телеизмерениях участвуют более 9 тысяч домохозяйств. Mediascope подчеркнул, что изменение состава акционеров компании «не оказало существенного влияния на работу компании», т.к. с 2016 года значительная часть работ уже была локализована. Измеритель также заверил\, что все обязательства перед клиентами и партнерами сохраняются.

Исследовательская группа Kantar владела миноритарной долей Mediascope в 20%. До 2016 года группа была основным владельцем предшественника Mediascope — TNS Media. Однако после одобрения Госдумой поправок в законы о СМИ и рекламе, накладывавшие на рекламодателей обязанность иметь договор с единым телеизмерителем, выбранным Роскомнадзором, Kantar был вынужден продать 80% TNS Russia дочерней компании государственного ВЦИОМ — «ВЦИОМ-Медиа».