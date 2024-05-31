В Перми открылся фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
Смотр продлится до 2 июня
31 мая в Перми открылся второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».
После яркой и эффектной церемонии открытия, ведущими которой выступили актеры Александр Смирнов и Алиса Руденко, на сцену вышли президент фестиваля Гавриил Гордеев и генеральный продюсер смотра Алена Семерикова-Волкова. Они выразили благодарность губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и другим партнёрам фестиваля, благодаря которым проведение смотра стало возможным.
Гордеев отметил, что в этот раз в программе «Медвежонка» удалось собрать на 40% больше премьер, чем на дебютном фестивале год назад.
По окончании торжественной церемонии гостям будет показан оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko – сериал «Юг» Ивана Соснина, главную роль в котором исполнил Ярослав Могильников.
В числе премьер, запланированных на фестивале – драмеди МУХАДРАКОН Татьяны Колгановой, комедия ОБЕ ДВЕ Владимира Котта, приключенческая лента МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН Александра Данилова и многое другое.
Помимо показов, в рамках деловой программы смотра состоится секция «Почти готово», где режиссеры и продюсеры покажут фрагменты из полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые сейчас находятся на стадии постпродакшна.
«Медвежонок» закроется 2 июня анимационной лентой ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.