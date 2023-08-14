«МегаФон» вновь оштрафован на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценами

На этот раз поводом для составления протокола стала «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы

Тверской районный суд Москвы вновь оштрафовал компанию «МегаФон» на 1 млн рублей за неверную маркировку фильма с ЛГБТ-сценами.

По сообщению телеграм-канала «Осторожно, новости», поводом для составления протокола на этот раз стала мелодрама ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, которая была размещена на сервисе «МегаФон ТВ» с маркировкой 16+, а не 18+.

Представители сервиса заявили, что еще в феврале установили на ленту плашку 18+ самостоятельно, несмотря на то, что в реестре прокатных удостоверений фильмов у работы Элинор Копполы все еще указана возрастная категория 16+ (по данным на 14 августа).

Ранее, 29 июня, Тверской суд Москвы уже штрафовал «МегаФон» – тогда причиной стал показ сервисом «МегаФон ТВ» пяти фильмов: БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, ЕЩЕ ТРИ СВАДЬБЫ и ЖАДНОСТЬ. Компания была признана виновной в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП) и ей был назначен штраф в 1 млн рублей.

По той же статье были оштрафованы компании «Ростелеком» и «Вымпелком», а также онлайн-кинотеатры Okko, «Иви», «Кинопоиск» (по 1 млн рублей каждый), «Триколор Кино и ТВ» (1,2 млн), more.tv (2 млн), Start (3,7 млн) и Premier (4 млн).

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ