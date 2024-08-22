Lionsgate отозвала трейлер «Мегалополиса» из-за сфабрикованной информации

В видео были приведены несуществующие цитаты из якобы негативных рецензий на прошлые работы Копполы

Трейлер МЕГАЛОПОЛИСА наделал много шума в сети. Ролик, дебютировавший 21 августа, позиционировал новую работу Фрэнсиса Форда Копполы как произведение искусства, которое выдержит испытание временем – вроде его КРЕСТНОГО ОТЦА и АПОКАЛИСИСА СЕГОДНЯ.

В видео были приведены несколько цитат из негативных рецензий на прошлые картины режиссера – некоторые из них, в частности, приписывались известным кинокритикам Полин Кейл и Роджеру Эберту, однако ни одна из использованных фраз не была найдена в оригинальных текстах, посвященных лентам Копполы.

Эксперты не смогли определить источник большинства представленных в трейлере цитат, за исключением одной из них: Эберт действительно употребил фразу «триумф стиля над содержанием» в своей рецензии – правда, он писал о БЭТМЕНЕ Тима Бертона, а не о ДРАКУЛЕ Копполы.

Решение Lionsgate не заставило себя долго ждать – компания удалила ролик из сети. «Lionsgate немедленно отзывает трейлер к фильму МЕГАЛОПОЛИС. Мы приносим искренние извинения критикам, а также самому Фрэнсису Форду Копполе и American Zoetrope за эти непростительные ошибки. Мы облажались. Мы сожалеем», – гласит официальное заявление компании.

Новая работа Копполы, которую постановщик профинансировал самостоятельно, должна выйти в американский прокат 27 сентября.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС