Сценарный конкурс «Метод» объявил лонглист

Участники пройдут мастер-классы и будут допущены до питчинга

Всероссийский конкурс сценарного мастерства «Метод» объявил длинный список участников. В него вошло более 100 человек из 28 регионов РФ. Отобранные заявители станут участниками образовательной программы, которая пройдет 17-20 марта в Москве.

С мастер-классами перед конкурсантами выступят сценарист и писатель Александр Цыпкин; исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и другие. По итогам обучения будет отобрано 20 проектов, которые примут участие в финальном питчинге, который пройдет 21 марта в Российской государственной библиотеке. Работы конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии, в которую вошли: Александр Цыпкин, генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Газпром-Медиа Кит Андрей Терешок, директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский; генеральный директор видеосервиса Start Алексей Троцюк, директор редакции художественной литературы издательства ЭКСМО Александра Шипетина и другие представители кино- и креативной индустрий.

«Конкурс призван открыть новые имена сценаристов, а эта специальность остается одной из самых востребованных в киноотрасли. Безусловно, в России есть достойные профессиональные сценаристы, но они крайне востребованы в отечественной киноиндустрии, отрасли нужны новые таланты, и мы как раз вплотную занимаемся этим», — рассказала Татьяна Шумова — президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» на пресс-конференции.

С полным списком конкурсантов можно ознакомиться по ссылке.

В ходе пресс-конференции слово взял Александр Журавский, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам. «Важнейшая задача государства — создать все возможности и предпосылки для профессионального роста творческих талантливых людей. Именно таким был замысел проекта, и я надеюсь, организаторам удастся воплотить его», — отметил он.

Александр Цыпкин подчеркнул, что прохождение образовательного интенсива будет важно участникам конкурса. «Я тоже абсолютный дилетант — занялся писательством в возрасте 40 лет, без какой-либо профессиональной подготовки, и вот мы видим некий результат. Надеюсь, что в эпоху соцсетей этот путь в индустрию становится еще более достижимым, а такой проект как «Метод» сделает его более структурированным. Более того, в ходе проекта его участники посетят мастер-классы и воспользуются советами профессионалов, и это здорово — в моё время такой возможности не было. В начале своей писательской карьеры я совершал много ошибок и только со временем осознал, что писательство — это ремесло. Я очень много жду от этого конкурса и надеюсь поработать с интересными проектами», — отметил сценарист.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Организаторы – АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», продюсерским центром «Мувистарт» в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ».