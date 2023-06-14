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Киностудия имени М. Горького перешла в собственность Москвы

Автор: БК

14 июня 2023

Владимир Путин перевел ее из федерального подчинения

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче находящихся в федеральной собственности 100% акций Киностудии имени Максима Горького в собственность города Москвы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Передача прав осуществляется в целях развития создаваемого в столице кинокластера. С этой инициативой выступили столичный градоначальник Сергей Собянин и ряд руководителей предприятий московской киноиндустрии, включая генерального директора киностудии имени Максима Горького Юлиану Слащеву. 

«В целях развития создаваемого в г. Москве кинокластера постановляю принять предложение правительства РФ и правительства Москвы о передаче в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького (г. Москва)», — говорится в документе.

Сергей Собянин указал в своем блоге, что решение президента позволит продолжить масштабную модернизацию киностудии.

При поддержке министерства культуры и на правительственные гранты сейчас модернизируют студийный комплекс на улице Сергея Эйзенштейна в Москве. Там будет сформирована необходимая инфраструктура для полного цикла производства кино и цифрового контента.

Комментируя РБК решение Путина, Юлиана Слащева заявила, что киностудия станет «центром притяжения в том числе для тех, кто хочет учиться современному кинопроизводству или просто интересуется кино и медиа».

По словам Слащевой, модернизация киностудии началась в 2021 и 2022 годах. На эти цели было выделено по 290 млн рублей, а в 2023 году — 260 млн рублей. Согласно долгосрочной программе развития киностудии, утвержденной в 2022 году, полная модернизация киностудии оценивается в 4 млрд рублей.

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