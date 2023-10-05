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Съемки байопика о Майкле Джексоне начнутся сразу после окончания забастовки актеров

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Главную роль исполнит племянник поп-короля Джафар Джексон

Антуан Фукуа приступит к работе над байопиком о Майкле Джексоне сразу же после того, как закончится забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщает Deadline.

Сценарий картины МАЙКЛ за авторством Джона Логана давно готов, а инсайдеры намекают, что актерский состав уже полностью укомплектован. Напомним, что главную роль в проекте исполнит племянник поп-короля Джафар Джексон.

Сам режиссер ранее заявлял, что планирует продемонстрировать зрителю только факты и ничего больше, показав становление и жизнь Джексона без прикрас.  

Прокатом картины в США будет заниматься Lionsgate, а международным дистрибьютором ленты (везде, кроме Японии) выступит Universal Pictures International.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ ДЖЕКСОН: ВОТ И ВСЕ

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