Авторские права на Микки Мауса перешли в общественное достояние

Речь идет об образах персонажей из мультфильмов «Пароходик Вилли» и «Сумасшедший самолет» 1928 года

С 1 января The Walt Disney Company придется столкнуться с большим количеством разных Микки Маусов, поскольку авторские права на раннюю версию культового персонажа перешли в общественное достояние.

Образы Микки и Минни Маус из короткометражных мультфильмов 1928 года «Пароходик Вилли» и «Сумасшедший самолет» теперь могут использовать все желающие. Представители компании, тем не менее отмечают, что будут продолжать следить за тем, как люди используют образы персонажей.

Также в этом году в общественное достояние перешли авторские права на фильмы ЦИРК Чарли Чаплина, КИНООПЕРАТОР с Бастером Китоном, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ Пауля Лени, роман «Орландо» Вирджинии Вулф, сказки «Питер Пэн, или Мальчик, Который Не Хотел Расти» Джеймса Мэттью Барри и «Дом на Пуховой опушке» Алана Александра Милна, в которой впервые появился Тигруля, газетный вариант «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и многие другие произведения.

Что касается Микки Мауса – его цветная версия, дебютировавшая в 1935 году в мультфильме КОНЦЕРТ, довольно сильно отличается от неговорящего мышонка образца 1928 года, и ее трогать уже нельзя, о чем и заявили представители Disney.

Фото: кадр из мультфильма «Пароходик Вилли»