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В Москве прошел показ документальной картины «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»

Автор: БК

9 сентября 2022

Режиссер Петр Корягин рассказал БК об идее создания фильма и знакомстве с главным героем

8 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся специальный показ документального фильма МИХАИЛ ЗОРИН. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!, посвященный годовщине начала блокады Ленинграда. 

Главный герой фильма Михаил Зорин (1923 г.р.), ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней связист первого состава 330-го полка 86-й стрелковой дивизии, сражавшегося на Невском пятачке во время обороны Ленинграда. В апреле 1942 года практически все бойцы полка погибли. Михаил Петрович выжил благодаря чуду. 

Фильм МИХАИЛ ЗОРИН. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! погружает зрителя в пережитые события, и ветеран, являющийся по профессии связистом – становится для зрителя как бы связующим между пространством и временем. Во время съемок Михаилу Петровичу удалось даже оказаться на месте блиндажа начальника связи полка, откуда во время тяжелых боев он с сослуживцами обеспечивал связь на пятачке. На момент начала съемок ему шел 96-й год. 

Картину представил режиссер и композитор Петр Корягин, который отметил: «Мы познакомились с Михаилом Петровичем случайно. Когда я стал узнавать его ближе, понял, что было бы слишком эгоистично оставить себе все то, о чем он рассказывает, вспоминая войну, необыкновенно важно обеспечить, посредствам кино, сеанс общения ветерана для будущих поколений и, наверное, я не смогу себе никогда простить, если не поделюсь с другими – какой это человек, как много в нем света и любви по отношению к миру и людям… И если этот фильм тронет или как-то поддержит хотя бы одного зрителя – я буду счастлив». 

В обращении к зрителям режиссер обратил внимание на воспоминание ветерана о своём отце: «Он был задействован в обеспечении продовольствием пригорода Ленинграда, и, несмотря на это, умер от голода. Он был честный человек, чужое никогда не брал». 

В картине представлены кадры из журналов немецкой кинохроники, а также фрагменты ранее неопубликованной хроники из различных архивов. Всего с Михаилом Зориным снят материал на более чем 30 часов, из которого была создана версия для кинотеатров платформ и телевидения.  В этом году 27 января состоялась премьера фильма на Первом канале. «Мы заинтересованы, чтобы картину смотрели люди разных возрастов, разных поколений и профессий. Однажды провели показ для ребят, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Тогда я посмотрел на то, как у них меняется взгляд  после знакомства с личностью Михаила Петровича, как появляется другая энергия. Обязательно будем продолжать спецпоказы, приуроченные к памятным дням, показы в различных учреждениях и форматах. В настоящее время фильм широко доступен на платформах в интернете», — рассказал режиссер. 

Режиссер отметил важность работы кинематографистов в запечатлении образов ветеранов войны – уникального поколения победителей: «У нас есть последняя возможность протянуть связь между поколениями». На данный момент Петр Корягин снимает следующую картину еще об одном ветеране Великой Отечественной войны, художнике и философе.

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