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YouTube заблокировал канал «БесогонТВ» Никиты Михалкова

Автор: БК

19 января 2024

Сервис показывает, что страница с ним недоступна

Видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова, на котором выходила его авторская передача «БесогонТВ». При попытке перехода на страницу сервис показывает сообщение, что она недоступна.

Постановщик подтвердил произошедшее в телеграм-канале программы, заявив что команда «Бесогона» давно была готова к подобному.

«Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. Да ещё я под санкциями больше года... Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу...», – подчеркнул Михалков.

Режиссер также отметил, что его передача давно выходит на других ресурсах, помимо YouTube.  

Михалков создал канал в марте 2011 года, начав публиковать там ролики, в которых он размышлял о происходящем в России и мире. До момента блокировки на него были подписаны около 1,6 млн человек.

Фото: кадр со съемок фильма УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ

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