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Милош Бикович не будет сниматься в новом сезоне «Белого лотоса»

Автор: Илья Кувшинов

3 февраля 2024

Актер подтвердил эту информацию в своих соцсетях

HBO приняло решение отказаться от сотрудничества с Милошем Биковичем – актер не появится в третьем сезоне «Белого лотоса» после массовой критики в соцсетях.

Deadline сообщает, что он должен был исполнить второстепенную роль русского йога и ментора по имени Валентин, работающего на вынесенном в название курорте.

Бикович прокомментировал ситуацию в своем Instagram*, заявив, что информационная кампания, начавшаяся против него, «создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества».

«Я был бы рад сниматься в «Белом лотосе» – сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы. Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает меня. Желаю успеха моим коллегам в новом сезоне. Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными», – подчеркнул актер.

Теперь же команде сериала предстоит найти другого актера на роль русского персонажа. Съемки третьего сезона «Белого лотоса» должны начаться в ближайшее время на Самуи, Пхукете и в Бангкоке.

* Соцсеть Instagram принадлежит Meta, которая была признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото: кадр со съемок фильма ВЫЗОВ

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