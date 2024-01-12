Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Автор: Илья Кувшинов
12 января 2024
Съемки сериала начнутся в феврале
Милош Бикович появится в проекте HBO. По информации Variety, актер присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса».
Съемки сериала начнутся в феврале в окрестностях Самуи, Пхукета и Бангкока в Таиланде. Детали сюжета пока не раскрываются – известно лишь, что речь пойдет о новой группе гостей вынесенного в название курорта.
В актерском составе третьего сезона «Белого лотоса» будут задействованы Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи, а также Наташа Ротвелл, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
Самое читаемое
СТС представил проекты нового сезонаПодробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимацииПодробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмовПодробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидетьПодробнее
«Холоп 2» заработал два миллиарда в российском прокатеПодробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокатеПодробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адресПодробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 годаПодробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокатПодробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в СШАПодробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «Холоп 2»Подробнее
Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюриПодробнее
Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.Подробнее
Уэс Андерсон приступит к съемкам нового фильма этой веснойПодробнее
Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» вырос на 50%Подробнее