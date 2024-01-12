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Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2024

Съемки сериала начнутся в феврале

Милош Бикович появится в проекте HBO. По информации Variety, актер присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса».

Съемки сериала начнутся в феврале в окрестностях Самуи, Пхукета и Бангкока в Таиланде. Детали сюжета пока не раскрываются – известно лишь, что речь пойдет о новой группе гостей вынесенного в название курорта.

В актерском составе третьего сезона «Белого лотоса» будут задействованы Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи, а также Наташа Ротвелл, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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