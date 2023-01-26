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  • Минэкономразвития не поддерживает «принудительное лицензирование» зарубежного кино в России

Минэкономразвития не поддерживает «принудительное лицензирование» зарубежного кино в России

Автор: БК

26 января 2023

Ведомство отметило, что закон РФ охраняет исключительные права на объекты авторских и смежных прав

Минэкономразвития РФ выступило против предложения сенаторов разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Соответствующий ответ подготовило ведомство на запрос комитета Совфеда по экономической политике.

Ранее глава комитета Андрей Кутепов отмечал, что остановка лицензирования в России фильмов иностранных компаний  Sony, Walt Disney, Warner Bros., Universal Pictures, BBC Studios и других, учитывая их правомерное обнародование и лицензирование за пределами страны, противоречит нормам международного права и является злоупотреблением правами правообладателей.

«Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является РФ, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав», — указано в ответе замглавы министерства Максима Колесникова.

Согласно ответу министерства, «ряд международных договоров РФ обеспечивают международно-правовую охрану в сфере авторских и смежных прав, призваны поддерживать охрану прав авторов на литературные и художественные произведения, а также содействовать литературному и художественному творчеству, обеспечивая решение вопросов, возникающих в связи с экономическим, социальным, культурным и техническим развитием».

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать использование результатов его интеллектуальной деятельности или интеллектуальной собственности другим лицам, уточняет ведомство. «Другие лица не вправе использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя. Таким образом, законодательством РФ предусмотрена охрана и защита исключительных прав на объекты авторских и смежных прав», — отмечается в документе.

Кроме того, согласно официальному ответу Минкультуры РФ, российское законодательство охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. Предложение сенаторов, отмечает ведомство, требует существенной доработки, поскольку текст законопроекта комитета в представленной редакции создает правовую неопределенность.

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