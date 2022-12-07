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Минфин РФ выделит еще 5,5 млрд рублей на кинопроизводство в 2023-2025 годах

Автор: БК

7 декабря 2022

Суммарный размер поддержки составит порядка 12 млрд рублей в год

В федеральный бюджет на 2023-2025 годы дополнительно заложены 5,5 млрд рублей в год на развитие российского кино. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ. 

Как отмечает ведомство, увеличение поддержки позволит создать не менее 15 зрительских фильмов и более 50 авторских игровых, неигровых и анимационных проектов.

Общая сумма финансирования составит около 12 млрд рублей в год. 

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