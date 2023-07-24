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Министерство культуры намерено взыскать задолженность по госсубсидиям с трех кинокомпаний

Автор: БК

24 июля 2023

Речь о 155 млн рублей

Министерство культуры РФ подало иски к кинокомпаниям «2Д фильм», «САГа» и «Блесс фильм» с требованием вернуть субсидии, выданные на производство национальных фильмов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел и министерство. К возврату с трёх должников Минкультуры требует 155 млн рублей.

Долг «Блесс фильма» составляет 50 млн рублей, «САГа» — 45 млн рублей и 8 млн рублей процентов «за пользование средствами федерального бюджета», «2Д фильма» — 40 млн рублей и 12 млн рублей процентов.

В ведомстве рассказали изданию, что кинокомпании «не выполнили свои обязательства по производству фильмов», и с ними расторгли соглашения. При этом ведомство потребовало вернуть субсидии и набежавшие проценты. Однако киностудии деньги не вернули, поэтому министерство обратилось в суд.

В 2019 году кинокомпания «2Д фильм» получила субсидию на съемки картины ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ режиссера Марии Кравченко, «САГа» стала одним из победителей питчинга Минкультуры 2020 года с исторической драмой Юрия Арабова ДАНТЕ, а «Блесс фильм» планировал снять картину «Капитанские каникулы» Александра Баршака, деньги на которую были выделены в 2018 году.

Опрошенные изданием юристы полагают, что решение суда будет в основном зависеть от того, удастся ли кинокомпаниям доказать, что они не выполнили обязательства перед минкультом по не зависящим от них причинам.

Издание отмечает, что в 2022 году ведомство подало всего два аналогичных иска на возврат субсидий на производство кино. В 2018−2021 годы оно взыскивало через суд с кинокомпаний только неустойку при нарушениях срока производства фильмов.

Фото: wikimedia.org

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