Минкульт заступился за правообладателей иностранных фильмов

Ведомство не разрешит прокат иностранных релизов, ввезенных через Белоруссию без лицензии

В Министерстве культуры РФ заявили, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, передает ТАСС. Сенатор предлагал выдавать таким фильмам прокатное удостоверение.

В ведомстве сочли такой подход «необоснованным». «Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав»,— говорится в ответе заместителя главы Минкульта Надежды Преподобной.

Ранее глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов заявил, что прекращение лицензирования фильмов компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей». Законодатели предлагали разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран, выплачивая им определенное вознаграждение. Эта мера была призвана поддержать российские кинотеатры.