top banner

Минкульт заступился за правообладателей иностранных фильмов

4 марта 2023

Ведомство не разрешит прокат иностранных релизов, ввезенных через Белоруссию без лицензии

В Министерстве культуры РФ заявили, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, передает ТАСС. Сенатор предлагал выдавать таким фильмам прокатное удостоверение.

В ведомстве сочли такой подход «необоснованным». «Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав»,— говорится в ответе заместителя главы Минкульта Надежды Преподобной. 

Ранее глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов заявил, что прекращение лицензирования фильмов компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей». Законодатели предлагали разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран, выплачивая им определенное вознаграждение. Эта мера была призвана поддержать российские кинотеатры. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» остался лидером мирового проката
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2023 года
Подробнее
Amediateka: онлайн-новинки марта
Подробнее
Start рассказал о премьерах первого месяца весны
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 20 по 26 февраля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Праведник» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 марта 2023 года
Подробнее
Юлия Борисова назначена директором по прокату Capella Film 
Подробнее
Premier: новинки онлайн-кинотеатра в марте 
Подробнее
Гильдия американских киноактеров назвала победителей своей премии
Подробнее
Wink рассказал об онлайн-новинках марта
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Нюрнберг»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 марта
Подробнее
Касса России: «Праведник» сохраняет лидерство
Подробнее
Официальная касса России: «Праведник» сохранил лидерство
Подробнее
Названы обладатели призов 73-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов
Подробнее
СТС выпустит шоу с главными комиками-импровизаторами
Подробнее
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «Всë везде и сразу»
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее