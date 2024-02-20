Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Всего было озвучено 14 тем
Министерство культуры России определилось с приоритетными направлениями финансовой поддержки кинематографии в 2024 году. Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, внимание будет уделяться проектам на одну из озвученных 14 тем.
В числе новых приоритетных направлений – сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей (в частности, с отдельной оговоркой – «укрепление позитивного образа многодетной семьи»), а также повышение туристической направленности регионов и России в целом.
Среди других тем – создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, наука России, историческое кино и фильмы о выдающихся русских деятелях, экранизации произведений русской классики, а также картины, мотивирующие молодежь к освоению рабочих профессий и инженерных специальностей.
По сообщению «Ведомостей», по сравнению с прошлым годом из списка исчезли темы о «деградации Европы» и «неоколониальной политике стран англо-саксонского мира», а также популяризация службы в вооруженных силах России.
Напомним, что в 2023 году Минкультуры приняло решение поддержать 249 проектов по итогу конкурсных отборов.
Приоритетные темы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2024 году
• Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей – патриотизм, единство народов России и межконфессиональный мир.
• Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка.
• Сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей. Поддержка материнства и детства, института семьи, укрепление позитивного образа многодетной семьи.
• Наука России: инновации, технологии, приоритеты.
• Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Российские военные как положительный образ, воплощающий лучшие качества человека: смелость, отвагу, доброту, преданность и патриотизм, неуклонное следование кодексу чести.
• Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации. Гражданская позиция. Объединение общества. Морально-этический выбор.
• Герои среди нас – фильмы о выдающихся личностях России. Фильмы о достижениях и победах в культуре, истории, науке и спорте. Популяризация профессий. Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности. Формирование жизненных ценностей, ориентиров и представления о безопасном образе жизни на этапе взросления. Модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи.
• Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
• Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России. Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла.
• Экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации.
• Противодействие терроризму и его идеологии, иным проявлениям экстремизма, нацизма, фашизма. Самоотверженность и жертвенность российских воинов в борьбе с экстремизмом в ходе специальной военной операции. Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения.
• Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России.
• Волонтерское движение в России и странах СНГ. Международное гуманитарное сотрудничество. Традиционная роль России в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов. Защита и покровительство единоверцам за рубежом. Внешнеполитические победы России. Успехи российской внешней разведки.
• Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие.
• Повышение туристической привлекательности регионов и государства в целом. Пропаганда здорового образа России жизни и сохранения народонаселения.
• Россия – уникальный пример сосуществования разных конфессий. История становления российской многоконфессиональности. Разрушительные последствия межрелигиозной розни.