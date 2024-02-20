Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году

Всего было озвучено 14 тем

Министерство культуры России определилось с приоритетными направлениями финансовой поддержки кинематографии в 2024 году. Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, внимание будет уделяться проектам на одну из озвученных 14 тем.

В числе новых приоритетных направлений – сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей (в частности, с отдельной оговоркой – «укрепление позитивного образа многодетной семьи»), а также повышение туристической направленности регионов и России в целом.

Среди других тем – создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, наука России, историческое кино и фильмы о выдающихся русских деятелях, экранизации произведений русской классики, а также картины, мотивирующие молодежь к освоению рабочих профессий и инженерных специальностей.

По сообщению «Ведомостей», по сравнению с прошлым годом из списка исчезли темы о «деградации Европы» и «неоколониальной политике стран англо-саксонского мира», а также популяризация службы в вооруженных силах России.

Напомним, что в 2023 году Минкультуры приняло решение поддержать 249 проектов по итогу конкурсных отборов.