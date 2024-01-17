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Минкультуры рассказало о посещаемости кинотеатров в новогодние праздники и планах на 2024 год

Автор: БК

17 января 2024

Министр культуры Ольга Любимова провела пресс-конференцию в пресс-центре «Россия сегодня»

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция министра культуры России Ольги Любимовой, где она подвела итоги посещаемости учреждений культуры в новогодние праздники и рассказала о планах на этот год.

В российских кинотеатрах с 1 по 8 января побывало почти 15 млн человек, а кассовые сборы составили 5,8 млрд рублей, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Любимова заявила, что общее количество участников Пушкинской карты в 2023 году составило 9,6 млн человек (1600 из них – жители новых регионов), и эта цифра только растет. Общее количество проданных билетов за все время существования программы превысило 53 млн. Кино остается самым популярным досугом для подростков (40% купленных билетов, 21 млн за все время), затем идут театры (25,5%) и музеи (17%).

Ожидается, что в 2024 году будет проведена модернизация не менее чем 91 кинозала, в том числе и на территории новых регионов. Глава ведомства отметила значимость кинотеатров, модернизированных по нацпроекту для российского производства – общее количество таких залов составит 1447.

Также в планах на 2024-2025 год – перекрестные Годы культуры России и Китая. Любимова подчеркнула, что РОСКИНО и отечественные продюсеры продолжают активную работу на крупнейших международных кинорынках, а особенным интересом со стороны ближневосточных и азиатских стран пользуется российская анимация.

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