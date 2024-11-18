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Минкультуры объявило даты питчингов проектов детского кино и игровых дебютов

Автор: Илья Кувшинов

18 ноября 2024

Они пройдут 25 и 26 ноября

Руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко сообщил на семинаре-интенсиве «Искусство питчинга», что очная защита проектов в Министерстве культуры пройдет уже на следующей неделе.

«25-го числа у нас детское кино, 26-го у нас авторский дебют», – заявил он.

Детали будут анонсированы позднее.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России

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