Минкультуры объявило даты питчингов проектов детского кино и игровых дебютов

Они пройдут 25 и 26 ноября

Руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко сообщил на семинаре-интенсиве «Искусство питчинга», что очная защита проектов в Министерстве культуры пройдет уже на следующей неделе.

«25-го числа у нас детское кино, 26-го у нас авторский дебют», – заявил он.

Детали будут анонсированы позднее.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России