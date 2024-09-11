Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения байопику «Рыжий»

Кинотеатральный прокат фильма был запланирован на 12 сентября

Министерство культуры России прокомментировало причину отказа в выдаче прокатного удостоверения байопику Семена Серзина РЫЖИЙ, релиз которого был запланирован на 12 сентября.

По сообщению ТАСС, ленте было отказано в удостоверении «в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм».

Стоит отметить, что конкретная причина министерством не называется – в документе сказано, что удостоверение может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».

Главную роль в картине о поэте Борисе Рыжем исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин.

Фото: кадр из фильма РЫЖИЙ