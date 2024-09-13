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Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за восемь месяцев 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

13 сентября 2024

По данным ведомства, объем рынка кинопроката превысил 32 млрд рублей

Министр культуры России Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году.

По ее словам, за восемь месяцев объем рынка превысил 32 млрд рублей, а общая посещаемость кинотеатров – 87,7 млн человек. Общие сборы российского кино за этот период составили 25,7 млрд рублей.

Минкультуры полагает, что к концу 2024 года объем рынка может достигнуть 42 млрд рублей.

По данным БК, общий сбор кинотеатрального рынка в России за восемь месяцев 2024 года составил 29 млрд рублей: на долю российского кино пришлось 20,8 млрд рублей и 8,2 млрд – на долю зарубежного. Общая посещаемость кинотеатров, в свою очередь, составила 81,7 млн человек.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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