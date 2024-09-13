Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за восемь месяцев 2024 года
По данным ведомства, объем рынка кинопроката превысил 32 млрд рублей
Министр культуры России Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году.
По ее словам, за восемь месяцев объем рынка превысил 32 млрд рублей, а общая посещаемость кинотеатров – 87,7 млн человек. Общие сборы российского кино за этот период составили 25,7 млрд рублей.
Минкультуры полагает, что к концу 2024 года объем рынка может достигнуть 42 млрд рублей.
По данным БК, общий сбор кинотеатрального рынка в России за восемь месяцев 2024 года составил 29 млрд рублей: на долю российского кино пришлось 20,8 млрд рублей и 8,2 млрд – на долю зарубежного. Общая посещаемость кинотеатров, в свою очередь, составила 81,7 млн человек.
Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой