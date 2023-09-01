Минкультуры РФ представит онлайн-площадку для подачи заявок на выделение субсидий кинематографистам

Онлайн-презентация новой платформы пройдет 5 сентября

5 сентября в Министерстве культуры России состоится презентация онлайн-площадки для приема заявок от организаций кинематографии на получение субсидии на производство национальных фильмов и проведение киномероприятий.

Сообщается, что в ходе онлайн-презентации представителям кинокомпаний расскажут о работе новой платформы, изменениях в законодательстве, порядке отбора проектов, основных принципах и иных положениях, необходимых для организаций кинематографии в целях участия в конкурсном отборе. Также будут озвучены приоритетные темы господдержки на 2023 год.

Начало презентации запланировано на 14:00. Ссылка на трансляцию будет опубликована в день мероприятия на сайте министерства.

Напомним, что ранее Минкультуры анонсировало, что теперь будет принимать заявки на господдержку кинопроектов только онлайн.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России