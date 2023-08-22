top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Министерство культуры РФ упрощает порядок выделения субсидий кинематографистам

Министерство культуры РФ упрощает порядок выделения субсидий кинематографистам

Автор: БК

22 августа 2023

Подать заявку на господдержку кинопроектов можно будет онлайн

Министерство культуры России начнет принимать заявки на господдержку кинопроектов онлайн через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки – для этого необходимо лишь наличие кабинета на Госуслугах и электронной подписи у заявителя.

Сообщается, что в каждой заявке нужно будет рассказать об организации-заявителе, своем проекте и запрашиваемой сумме. В случае готовности документов подача заявки может занять 20-30 минут. Минкультуры также готовит презентацию, где подробно будет разъяснено, как подать заявку на получение субсидии в электронном виде.

Срок подачи заявки составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Каждый из проектов будет проходить обязательные три этапа – проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов. 

Ведомство также отмечает, что имеющие долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры России и Фондом кино, не смогут принять участие в отборе.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» продолжает лидировать
Подробнее
Очная защита анимационных национальных фильмов в Фонде кино
Подробнее
БК составил рейтинг 35 самых успешных продюсеров и продюсерских команд 2020–2023 годов
Подробнее
Официальная касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» возглавил бокс-офис
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Свидетель» вырвался вперед среди всех премьер
Подробнее
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного кинокластера
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 14–20 августа
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 августа
Подробнее
Открылся XI фестиваль «Короче»
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали дважды за день
Подробнее
Hasbro запускает собственное медиаподразделение
Подробнее
«МегаФон» запускает единую подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров
Подробнее
«Барби» стал самым успешным фильмом Warner Bros. в США
Подробнее
Amazon начал закрывать сериалы из-за забастовки сценаристов
Подробнее
Правительство РФ реализует программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах
Подробнее
Венецианский кинофестиваль все еще может остаться без звезд
Подробнее
В Южной Корее завысили кассовые сборы более чем 300 фильмов
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Как звезды»
Подробнее