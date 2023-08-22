Министерство культуры РФ упрощает порядок выделения субсидий кинематографистам
Подать заявку на господдержку кинопроектов можно будет онлайн
Министерство культуры России начнет принимать заявки на господдержку кинопроектов онлайн через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки – для этого необходимо лишь наличие кабинета на Госуслугах и электронной подписи у заявителя.
Сообщается, что в каждой заявке нужно будет рассказать об организации-заявителе, своем проекте и запрашиваемой сумме. В случае готовности документов подача заявки может занять 20-30 минут. Минкультуры также готовит презентацию, где подробно будет разъяснено, как подать заявку на получение субсидии в электронном виде.
Срок подачи заявки составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Каждый из проектов будет проходить обязательные три этапа – проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов.
Ведомство также отмечает, что имеющие долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры России и Фондом кино, не смогут принять участие в отборе.
Фото: официальный сайт Министерства культуры России