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Минкультуры начало прием заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2025

Подача документов возможна до 1 апреля

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале, что ведомство начало прием заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2025 году.

Подача документов согласно перечню приоритетных тем (в этом году их 11) возможна до 1 апреля.

В системе конкурсного отбора сохраняется комиссия, созданная Минкультуры России, которая совместно с экспертами будет оценивать проекты по 100-балльной шкале, исходя из различных критериев.

Отмечается, что подаваемые проекты, помимо приоритетных тем, должны также соответствовать указу Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Все исторические, научно-популярные и содержащие религиозную тематику проекты должны сопровождаться компетентными профильными консультантами.

Ведомство подчеркивает, что отбор также будет осуществляться в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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