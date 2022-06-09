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Минкультуры РФ обновило процедуру отбора фильмов на господдержку в 2022 году

Автор: БК

9 июня 2022

Приказ регулирует финансирование картин, поддержанных фондом Eurimages, и полную помощь дебютам

9 июня Минюст России зарегистрировал приказ Минкультуры РФ, который вносит изменения в процедуру отбора фильмов для финансирования их производства. В частности, приказ регламентирует процедуру отбора дебютных фильмов, а также неигровых проектов и уникальной авторской анимации для полного финансирования производства и проката. 

Кроме того, приказом впервые предусматривается отбор заявок на дофинансирование производства картин, ранее получивших господдержку. Речь идет о копродукциях, в которых зарубежные инвесторы отказались от ранее взятых на себя обязательств по финансированию на фоне введенных санкций в отношении России. Ожидается, что на выделение допсубсидии могут претендовать проекты, поддержанные фондом Eurimages или кинокомпаниями из недружественных стран. Министерство культуры планирует провести прием заявок на дофинансирование проектов в июне, а подвести результаты к августу.

1 апреля 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», который предусматривает полное финансирование производства и проката дебютных фильмов, а также неигровых фильмов и уникальной авторской анимации.

В марте стало известно, что Россия будет исключена из Европейского Фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages. В последние годы Фонд регулярно поддерживал российские картины. В числе проектов, получивших поддержку за минувшие два года, были дебют режиссера Александры Лихачевой КРЕЦУЛ, фильм Анны Кузнецовой КАНИКУЛЫ (международное название DANDELION NECTAR), новый документальный проект Виктора Косаковского ARCHITECTION, драма ПРОДУКТЫ 24 Михаила Бородина и КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Только на перечисленные проекты фонд суммарно выделил €817 тысяч.

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