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Минкультуры готовит соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере киноиндустрии

Автор: Илья Кувшинов

29 февраля 2024

В планах – совместное производство проектов и обмена материалами из архивов

В Министерстве культуры России состоялась встреча российской и турецкой делегаций для обсуждения сотрудничества двух стран в сфере киноиндустрии.

В официальном телеграм-канале ведомства сообщается, что в ближайшее время начнется подготовка Меморандума о сотрудничестве. В планах – совместное производство проектов, продвижение российского современного кино в Турции, а также обмен материалами из киноархивов обеих стран.

Также стало известно, что два турецких фильма будут показаны в рамках грядущего Московского международного кинофестиваля, однако пока не уточняется – какие. 46-й смотр пройдет с 19 по 26 апреля.

Фото: телеграм-канал Министерства культуры России

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