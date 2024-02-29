Минкультуры готовит соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере киноиндустрии
Автор: Илья Кувшинов
29 февраля 2024
В планах – совместное производство проектов и обмена материалами из архивов
В Министерстве культуры России состоялась встреча российской и турецкой делегаций для обсуждения сотрудничества двух стран в сфере киноиндустрии.
В официальном телеграм-канале ведомства сообщается, что в ближайшее время начнется подготовка Меморандума о сотрудничестве. В планах – совместное производство проектов, продвижение российского современного кино в Турции, а также обмен материалами из киноархивов обеих стран.
Также стало известно, что два турецких фильма будут показаны в рамках грядущего Московского международного кинофестиваля, однако пока не уточняется – какие. 46-й смотр пройдет с 19 по 26 апреля.
Фото: телеграм-канал Министерства культуры России
Самое читаемое
Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 годуПодробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французскиПодробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокатеПодробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную датуПодробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годыПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраляПодробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрахПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидеромПодробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером прокатаПодробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участиеПодробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релизаПодробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваляПодробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала TimeПодробнее
ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-йПодробнее
Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса ЛантимосаПодробнее
Новые «Мстители» сменят названиеПодробнее
Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премииПодробнее