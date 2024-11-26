В Минкультуры прошел питчинг дебютных, авторских и экспериментальных фильмов

Экспертам представили 82 проекта

26 ноября в Министерстве культуры состоялась очная защита дебютных, авторских и экспериментальных картин, а также фильмов социально значимой тематики. Мы расскажем о некоторых из них поподробнее.

Защита проектов открылась с представления исторической драмы ЛЕРМОНТОВ Кинокомпании «Скиф». Продюсер Сергей Сельянов и режиссер Бакур Бакурадзе запросили поддержку на завершение производства фильма о последнем дне жизни Михаила Лермонтова. Сельянов в первую очередь отметил важность поддержки картин, приближающихся к завершению, так как на этом этапе уже можно оценить, какой получается лента. Бакурадзе отметил, что его интересовали мысли чувства человека, готовящегося к дуэли. Большой удачей было найти Илью Озолина на роль Лермонтова, он оказался талантливым и обаятельным артистом. Съемки картины завершены. Они проходили в тех местах, где состоялась дуэль. Расчетная готовность проекта – осень 2025 года.

Компания «САШ-МУВИ» представила survival-триллер Юрия Быкова по сценарию Саввы Минаева ВЕРШИНА. Фильм расскажет о том, как несколько человек в несезон собираются взойти на вершину гору – со всеми природными и психологическими последствиями. В результате каждый понимает, кто он такой, кто-то умирает, а главный герой обретает свою главную вершину. По словам Юрия Быкова, это будет зрительское кино, первая его картина с масштабным фоном для истории. Режиссера интересует исследование калейдоскопа сложнейших человеческих взаимоотношений, где делается выбор – что важнее, своя жизнь или человека рядом. Источники вдохновения – ВЕРТИКАЛЬ, КРАСНАЯ ПАЛАТКА, ВЫЖИТЬ, СХВАТКА. Бюджет – 150 млн рублей, запрашивают 100 млн.

Кинокомпания «КВФИЛЬМ-ПРОДАКШН» заявила комедийную драму ТАНЯ И КОСМОНАВТ Юрия Мороза по пьесе Алексея Житковского. В центре истории – одинокая учительница английского из города Бугульма, которая просит у космоса чуда, чтобы ее личная жизнь наладилась. И внезапно в город после многолетнего отсутствия возвращается космонавт. Главные роли исполнят Виктория Исакова и Евгений Цыганов. Референсами называют АМЕЛИ, ГОРЬКО, СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. Бюджет проекта – 175 млн рублей. Продюсеры – Ольга Данова, Светлана Извекова, Макар Кожухов.

«Киностудия Глобал» представила экранизацию одноименного мюзикла по сказкам Павла Бажова ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ. Главные роли сыграют Паулина Андреева и Владимир Яглыч. Режиссером выступит Александр Балуев, продюсером – Глеб Матвейчук.

«СТВ Лаб» заявила дебютную драму ВАНЯ о 12-летнем мальчике, который живет в деревне вместе с мамой. Он подрабатывает в шиномонтаже, чтобы накопить на поездку в Москву и найти там своего отца. Роль мамы исполнит Анна Шевчук, Юра Борисов сыграет вернувшегося из Германии и построившего в деревне необычный дом героя. Режиссер – Клавдия Коршунова, продюсер – Сергей Сельянов. Съемки запланированы на конец февраля-март следующего года.

Компания «Стелла» участвовала в конкурсе с фильмом ОТЛИЧНИЦА, нежным фантастическим путешествием отца и дочери по стране в духе фильмов СОЛНЦЕ МОЕ, АЛИСА В ГОРОДАХ, КАМОН КАМОН. Родители развелись, но ничего не сказали об этом своей слабослышащей дочери. И эта поездка – возможность отца побыть с дочерью. Режиссером драматического роуд-муви выступит Станислав Светлов (АДА). Автор сценария – Денис Осокин, продюсер – Федор Попов. Бюджет составит 150 млн рублей. Прокатчиком станет «КарроПрокат».

Детский военный фильм ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕТО от «ПЕНЗФИЛЬММАШ» расскажет о самой длинной смене в «Артеке», когда в 1941 году детей эвакуировали из лагеря и повезли в поезде через всю страну. Режиссером выступит Максим Беспалый. Референсами называют фильмы ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, ПРАВЕДНИК, ВОЕННАЯ ТАЙНА. Стоимость производства – 255 млн рублей. Съемки запланированы на июнь 2025 года. «Централ Партнершип» выпустит картину в 2026 году.

«Свердловская киностудия» представила трагикомедию СТАРИК И ВЕРА о престарелом герое, главная цель которого – быть похороненным вместе со своей давно умершей женой. Но в его жизни появляется внебрачная дочь и достает его с того света. Главные роли исполнят Александр Збруев, Олеся Железняк, Дмитрий Певцов. Режиссер-дебютант – Анжелика Кошевая, продюсер – Виктор Шадрин.

«Продюсерский центр Киностудии им М. Горького» участвовал в конкурсе со спортивной комедией БОЛЬШАЯ ВОЛНА Анара Аббасова о серфинге на Камчатке в стиле фильмов ПРИБОЙ, ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ. Герои подают заявку на проведение международного турнира по серфингу в небольшом поселке и затем занимаются его организацией. Продюсеры – Юлиана Слащева, Павел Косов. Бюджет – 250 млн рублей. Главную роль должен сыграть Сергей Горошко.

Новый фильм Николая Хомерики ТИК-ТАК от «Артмастерс Продакшн» повествует о семейной паре на грани развода перед Новым годом. В дримкасте заявлены Ирина Горбачева, Иван Добронравов. Продюсеры – Борислав Володин, Борис Неволин.

Драмеди Радды Новиковой ГОСТИНИЦА от «Арна Медиа» расскажет о семье, которая воплощает мечту своего больного сына открыть гостиницу. Родителей сыграют Полина Максимова и Виктор Хориняк. Источниками вдохновения называют фильмы НЕНОРМАЛЬНЫЙ, РОДНЫЕ, Я ДЕЛАЮ ШАГ. Продюсеры – Арам Ованнисян, Надежда Мотина, Сергей Агеев. Съемки запланированы в Мурманской области. Прокатчиком станет «Атмосфера кино».

«Кинокомпания Альянс» заявила картину ДРУГОЙ МИР. Центральной темой драмы режиссера-дебютанта Николая Коваленко станет вынужденное взросление подростка ради семьи. Главные роли сыграют Владислав Абашин и Елена Николаева. Продюсеры – Максим Королев, Ольга Журавлева.

Режиссер Сергей Ильин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ) представил биографическую драму АХМАТОВА о становлении великого поэта. Картина «Инспирейшн Филмс» расскажет о любви Ани Горенко и Николая Гумилева и встрече в Париже с Амадео Модильяни. Продюсерами проекта по сценарию Дарьи Грацевич выступят Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. Съемки будут проходит с использованием LED-экранов. Бюджет составит 300 млн рублей, запрашивают 100 млн рублей.

Режиссер сериалов «Капельник» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Илья Аксенов участвует в конкурсе вместе с совместным с Forza Film киноальманахом МАЙСКИЕ в духе фильмов ЕЛКИ, ПРАЗДНИКИ, МАМЫ. Картина расскажет о национальной идентичности на фоне майских праздников. По сюжету, в Уфе три парня едут на шашлыки, в Красноярске осознанная девушка приезжает к простым родителям, менеджер в депрессии вынужден отправиться на Камчатку, где находит себе друзей, на юге страны девушка привозит парня знакомиться с родителями, девушка-трудоголик остается на майских в Москве и связывается по работе с парнем на Байкале. Создатели планируют, что семейная комедия станет первым фильмом во франшизе, приуроченной к майским праздникам. Продюсер – Владимир Месрапян.

Создатели фильма ПАПАША В БЕГАХ, компания «База медиа», представили новый проект, комедийную драму о поиске себя и ценности семьи для мужчины СИЛА ДУХА. По сюжету, Олег с 12-летней дочерью едет на Алтай похоронить отца и продать лошадиную ферму. В дримкасте – Тихон Жизневский, Мария Аронова, Юрий Стоянов, Санта Нужная. Режиссерское кресло займет Алексей Южаков. Продюсеры – Андрей Зубов, Алексей Нужный. Бюджет составит 200 млн рублей, запрашивают 100 млн рублей. Релиз запланирован на весну 2026 года. Референсами называют фильмы ПАЛЬМА, ПОЕХАВШАЯ, ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР.

«Студия Видеопрокат» претендует на получение субсидии с драмой МЫ ЕДЕМ В ДИСНЕЙЛЕНД. Режиссерский дебют актера Антона Риваля расскажет о путешествии на машине отца и сына, который оказывается призраком. Центральная тема фильма – желание родителей передать детям свои ценности. Продюсеры – Сергей Бондарчук, Алексей Киселев. Бюджет – 132 млн рублей. По словам создателей, картина будет участвовать на фестивалях категории А. Проект поддерживает KION.

«Лайт Студио» заявила на дофинансирование семейную комедию и роуд-муви МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА Павла Воронина, где Роман Мадянов исполнил роль деда советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит внука в незабываемое приключение, чтобы сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. В фильме также снимались Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич. Референсами называют РОДНЫЕ, ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, по характеру героя – НЕСНОСНЫЙ ДЕД. Продюсеры проекта с бюджетом 95 млн рублей – Станислав Шаповалов, Макар Кожухов, Константин Елкин. Осталось доснять четыре смены. Голос Мадянова будут восстанавливать с помощью нейросетей. Ожидаемые сборы – 150 млн рублей. Прокатчик – Russian World Vision.

Новогодняя романтическая комедия, роуд-муви Михаила Расходникова УРАЛОЧКА от компании «Тема» рассказывает о встрече на Севере столичной красавицы и дальнобойщика Гриши — харизматичного мужчины, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства. Главные роли исполнили Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын. Продюсеры – Георгий Шабанов, Люся Дадальян, Михаил Расходников. Источники вдохновения картины – ПОЕХВАШАЯ, ДЕВЧАТА, «Полярный». «НМГ Кинопрокат» выпустит проект уже 5 декабря.

Продюсер и режиссер Ольга Акатьева представила авантюрную комедию НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ ДОМА И НА КУБЕ («Окапи Продакшн»). Это фильм о том, как простой автослесарь случайно уничтожил легендарную «Волгу», на которой возят космонавтов на Красную площадь, и отправился на Кубу в поисках точно такого же автомобиля. Чтобы найти эту «Волгу», ему предстоит обмануть кубинку и потом влюбиться в нее. Сопродюсер картины – Иван Новиков.

В семейной комедии РОДАКИ («Резервная копия») 12-летний мальчик пытается выбрать себе новых идеальных родителей, после того, как старые заговаривают о разводе. Но в итоге возвращается к первоначальным – может быть, они и не идеальные, но любят его. В дримкасте заявлены Александр Петров, Аглая Тарасова. Режиссерское кресло заняла Дарья Лебедева, продюсером выступает Павел Буря. Бюджет проекта составляет 240 млн рублей. Картину поддерживает «Иви», в прокате заинтересована «Вольга».

Продюсеры Иван Голомовзюк и Петр Тодоровский представили дебют Нины Воловой ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ. Драма компании «Гонзо Фильм» рассказывает о семье, которая продает свой фамильный дом китайскому бизнесмену, чтобы расплатиться с долгами. Но три дочери выступают против этой продажи. Роль отца сыграет Александр Робак. Релиз намечен на осень 2026 года.

Forza Film заявила детский приключенческий фильм с элементами фэнтези ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТЕЙ по повести Виктории Ледерман. По сюжету, 11-летний школьник попадает в параллельную реальность, где мир тот же, но в его семье вместо него живет девочка Милослава. Режиссером выступает Гарик Петросян, продюсером – Владимир Месропян. Источниками вдохновения называют картины ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА, ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО, НАЗАД В БУДУЩЕЕ, ИВАН СЕМЕНОВ: ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. По словам создателей, они хотели бы запустить новую франшизу для детей. Проект поддерживает Start, «Атмосфера кино» выпустит картину в прокат.

«Мустанг Филм» участвовала в конкурсе с романтической комедией о говорящих вещах ШУМНЫЕ СОСЕДИ. По сюжету, Аня и Олег съезжаются вместе, их случайно бьет током, и они начинают видеть и слышать предметы вокруг. Продюсеры – Егор Шорохов, Валерий Жишков, Артем Соловьев, Сергей Левитан. Бюджет составит 230 млн рублей, в прокате планируют собрать 500 млн. Дистрибьютор – Russian World Vision.

Наталья Кудряшова и Евгений Цыганов сыграют главные роли в дебюте Никиты Грушина НОВЫЙ ДОМ от «Кинокомпании Атлантик». После восьми лет тюрьмы Анна выходит на свободу и пытается начать жизнь заново, несмотря на тяжелое прошлое и страхи, мешающие ей двигаться вперед. На группе психологической поддержки она встречает Романа. Референсом по главной героине и энергии фильма называют ЭРИН БРОКОВИЧ, а по теме ресоциализации бывших заключенных – КАЛИНУ КРАСНУЮ. Продюсером социальной драмы станет Екатерина Филиппова.

Драмеди Сергея Харченко НОЧНОЙ ГОСТЬ («Белый Зонт») станет ремейком НОЧНЫХ ЗАБАВ по оригинальному сценарию Виктора и Марии Мережко. По сюжету, дочь-подросток застает маму с любовником, пока отец находится в командировке. Она вызывает отца и в ожидании его запирает квартиру на ключ. Таким образом за ночь герои проходят переоценку ценностей. В картине согласились сниматься Михаил Тройник, Игорь Верник, Лиза Ищенко, Гоша Куценко. Референсами по комедийному жанру и камерности места действия называют ленты ГАРАЖ, УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. Продюсером выступает Екатерина Кононенко. Бюджет – 90 млн рублей, запрашивают – 50 млн. Релиз намечен на декабрь 2025 года.

Романтическая комедия Алисы Ерохиной ФЛИРТ НА ПОРАЖЕНИЕ от «Свердловской киностудии» рассказывает о лучших подругах, которые влюбляются в одного парня и становятся соперницами. Создатели планируют перерабатывать существующие клише, один из которых – миф о том, что женской дружбы не существует, а второй – ожидание девушками принца на белом коне. В дримкасте заявлены Дарья Балабанова, Елизавета Базыкина. Продюсерами выступают Виктор Шадрин, Юлия Мишкинене. Референсами называют фильмы МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, БРИДЖИТ ДЖОНС, КАК ЗВЕЗДЫ. Бюджет составляет 150 млн рублей, запрашивают 100 млн рублей.

Очная защита детских и юношеских фильмов