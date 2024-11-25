В Минкультуры состоялся питчинг детских и юношеских фильмов

Экспертам представили 37 проектов разных жанров

25 ноября в Министерстве культуры России состоялась первая из серии грядущих очных защит – питчинг детских и юношеских фильмов.

В рамках него экспертам представили 37 проектов разных жанров: среди них были картины о космосе, спорте и Великой Отечественной войне. Мы расскажем о некоторых из них поподробнее.

Стартовала защита с картины НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА В ГОРАХ КАВКАЗА от «Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького». По словам сценариста Родиона Белецкого («Проект “Анна Николаевна”», «Жена олигарха»), фильм базируется на одноименной книге Владимира Аленикова, создателя оригинальной франшизы про школьников-пионеров. По сюжету, одноклассники Петров и Васечкин, оказавшись в 1837 году, собираются уничтожить стихи Лермонтова, чтобы не учить их в школе. Но поняв, что каждый их шаг может безвозвратно изменить будущее, они решают спасти рукопись поэмы «Бородино». Режиссером проекта выступит Александр Войтинский (ОГНИВО, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ). В дрим-касте на главные роли Тимофей Попович, Мирон Лебедев и Вера Островская. Съемки должны пройти в Пятигорске.

Студия «Автор» представила военную драму НА КРАЮ ДЕТСТВА – экранизацию рассказа Виктора Корецкого «Дверь». Фильм расскажет о девочке-почтальоне, которая не может доставить очень важное письмо. По словам авторов, это история блокадного Ленинграда с новой точки зрения: часть фильма будет смоделирована при помощи искусственного интеллекта. Режиссером картины выступит дебютант Владимир Захаренко, оператором и режиссером нейрографики – Андрей Найденов («Хроники русской революции»), а продюсером – Иван Болотников. Главные роли исполнят Аврора Сухарева и Евгений Ткачук. Художественным руководителем картины стала Вера Сторожева, которая отметила, что очень верит в него. Общий бюджет оценивается в 72 млн рублей.

«Атлант» готовит приключенческую ленту СЫН ПУТЕШЕСТВЕННИКА, основанную на реальных событиях. В центре повествования – сын путешественника Федора Конюхова, Николай, покоривший в 13 лет гору Белуху (высота – 4 506 метров). Сценарий проекта создан по мотивам дневников семьи. Художественным руководителем выступает Федор Бондарчук, а режиссером – дебютант Мария Бордовских. В дрим-касте предварительно заявлены Леон Кемстач, Петр Федоров, Юлия Пересильд и Анна Пересильд. Музыку для картины напишут Feduk и Баста. Съемки планируются на Алтайском крае, а также в Вологодской и Челябинской областях. В числе референсов – КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ Уэса Андерсона и ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина.

Семейный фильм БЕЗ ДРУЗЕЙ МЕНЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ («Большое кино») станет режиссерским дебютом актера Самвела Мужикяна. В центре повествования – девочка Прасковья, которая переживает первую утрату: недавно умерла ее бабушка. Ей пытаются помочь влюбленные в нее одноклассники – соперничающие друг с другом Денис и Антон. Благодаря их поддержке, девочка справляется с грустью и заканчивает пьесу, которую она писала вместе с бабушкой. По словам постановщика, ему хотелось бы показать, что сила детей заключается в дружбе. Художественным руководителем и продюсером проекта выступает Армен Ананикян. Сейчас ведутся переговоры о покупке песни «Если с другом вышел в путь», строки из которой легли в название истории. В числе референсов – «Гостья из будущего» и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Режиссер Василий Ровенский и продюсер Максим Рогальский представили грядущую масштабную сказку ЛУКОМОРЬЕ («Наше кино продакшн»). Лента расскажет о двух одноклассниках – тихой отличнице и популярном красавце, которые отправляются вместе с классом на экскурсию в древние пещеры и попадают в придуманный Александром Пушкиным мир. По словам Ровенского, фильм будет насыщен большим количеством компьютерной графики. В дрим-касте на роль Вани – Леон Кемстач, а на роль Маши – Анна Пересильд и Ника Жукова. Релиз картины ориентировочно запланирован на октябрь-декабрь 2026 года.

Драма БО-БО (Кинокомпания «Карелия-Фильм») – это история о непростом становлении настоящей семьи, которой судьба подарила «особенного ребенка». Главная героиня картины родилась с патологией: на ее лице красно-бордовая гемангиома. Живя в деревне, Надя подвергается буллингу со стороны шпаны и неприятию пятна в ее семье. Попав в очередную передрягу и оказавшись в больнице, девочка знакомится с такими детьми, как и она. Режиссер Анастасия Кузина отметила, что это автобиографичное кино и очень личная для нее история. В числе референсов названы ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» Шона Бейкера и ЧУЧЕЛО Ролана Быкова. В дрим-касте – Алена Мирошникова, Марина Лебедева, Владимир Ильин и Надежда Маркина. Художественным руководителем выступает Александр Котт. Уже есть договоренность с кинопрокатной компанией «Про:взгляд». Проект вызвал большой интерес со стороны экспертов из зала – в частности, Дмитрий Певцов и Владимир Алеников отметили очень сильный сценарий картины.

«Новые проекты» представили фантастику КОД СПАСЕНИЯ. По сюжету, полет юных астронавтов на далекую планету прерывается внештатной ситуацией: корабль ломается и выходит из-под контроля. Подозрения падают на одного из членов экипажа, но что, если поломку осуществил не человек? Режиссером картины выступает Роман Шаляпин (ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО). Продюсеры – Кира Саксаганская и Алексей Учитель. Последний отметил, что сейчас делается очень много сказочных картин, однако не хватает проектов для подростковой аудитории. Дополнительный интерес может придать актерский состав детского экипажа из стран БРИКС. В дрим-касте – Марк-Малик Мурашкин, Анна Пересильд, Евгений Миронов, Елена Николаева, Игорь Гордин, Аккинени Нагарджуна и другие зарубежные актеры. Картина уже была представлена на недавнем кинорынке DICM 2024 в Дубае – по словам Учителя, у проекта есть потенциальный шанс на копродукцию. В числе референсов – ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕНОЙ, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, МОСКВА-КАССИОПЕЯ и БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Действие приключенческой картины ЛЕТАЮЩИЙ МАЛЬЧИК («СТГ МЕДИА»), которая ранее заявлялась на питчингах Фонда кино под названием ЛЕТАЮЩИЙ ПАЦАН, будет разворачивается в 1979 году. По сюжету, мальчик Паша узнает, что обладает необычным и редким даром: он может летать. С помощью своего таланта он решает, что сможет осуществить все свои подростковые мечты: победить в школьном матче, добиться внимания девочки, в которую влюблен, и самое главное – разобраться в тайне смерти своего отца. Режиссером выступает Святослав Подгаевский. Он отметил, что ему хотелось бы сделать кино про честного героя, который стал бы примером для современных детей. Среди референсов постановщик назвал ПАЛЬМУ, БРОНЗОВУЮ ПТИЦУ и ЧЕРНУЮ МОЛНИЮ. В дрим-касте – Ярослав Могильников, Александра Тихонова, Юлия Снигирь, Никита Ефремов и Тихон Жизневский. Ориентировочный бюджет – 200 млн рублей. Натурные съемки должны начаться летом в Краснодарском крае, а релиз проекта предварительно запланирован на осень 2026 года.

Фильм КУБОК ДЕДА МОРОЗА (General Creation) – это история перевоспитания богатого и избалованного школьника и объединения не только команды, но и семьи. В хоккейном коллективе города Чайковский все сделано для того, чтобы его лидер, 12-летний Матвей, был лучшим. Главный герой – как будто не до конца настоящий – немного мальчик из фильма ИГРУШКА с Пьером Ришаром: отчасти потому, что несколько лет назад у него умерла мама и он тяжело переживал потерю, Боясь, как бы новые потрясения не навредили сыну, его отец-бизнесмен оберегает Матвея и от серьезных игр и соревнований. Однако, когда в команду попадает менее одаренный, но более нацеленный на партнеров игрок Пашка, искусственно созданный мир рушится. Режиссером картины выступит Кирилл Кузин (ЧЕРНЫЙ ЗАМОК, «Сергий против нечисти»), а продюсерами – Дмитрий Пачулия и Гавриил Гордеев. В числе референсов – КОРОЛИ ЛЬДА, МОГУЧИЕ УТЯТА и ЛЕГЕНДА №17. Партнерами проекта выступят КХЛ и «Кинопоиск». Съемки запланированы на зиму 2025-2026 года.

«Кинотека» попросила дополнительное финансирование на комедию Олега Ассадулина СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. В центре повествования ленты – замкнутый школьник с плохим слухом, который случайно обнаруживает в сарае своего дедушки снежного человека Еню. Йети-сладкоежке предстоит научиться, кому можно доверять, а кому нет, обрести новых друзей, пережить захватывающие приключения и побороться с бандитами. Картина уже снята и находится в постпродакшне. По словам генерального директора компании «КарроПрокат» и сопродюсера фильма Алексея Рязанцева, авторам необходимы деньги на то, чтобы доработать компьютерную графику. В актерском составе – Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Шпица, Сергей Стайкин и другие. Прокат намечен на конец мая 2025 года.

Еще об одном проекте «Кинотеки» – романтической сказке ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ по мотивам пьесы «Снегурочка» Александра Островского – рассказал режиссер и автор сценария Владимир Котт. По его словам, фильм уже почти снят, осталось всего пять смен. У ведомства просят около 30 млн на завершение проекта, потому что нужно вновь собирать съемочную группу. Главные роли в картине исполняют Маша Кошина, Слава Копейкин, Мила Ершова, Никита Кологривый, Василина Юсковец, Юрий Кузнецов, Федор Добронравов и Елена Валюшкина. Дистрибьютором выступает «КарроПрокат».

Monumental Vision представила комедию КЛУБ ОТЦОВ. По сюжету мама-одиночка боится воспитать из своего сына тепличного мальчика, поэтому идет в клуб отцов учиться быть не только хорошей мамой, но и «хорошим папой» для своего ребенка. Мешает Оле только то, что клуб оказывается «липовым», а ее начальница требует подготовить отцов к конкурсу «Папа года». Режиссером выступает Дмитрий Харчук. Предварительное согласие на участие в картине уже дали Агата Муцениеце, Антон Филипенко и Сергей Лавыгин. Съемки запланированы на юге страны (в числе вариантов – Пятигорск, Геленджик, Астрахань).

НАСЛЕДНИК КУРИНОГО КОРОЛЯ («Профит») – это история про очень сообразительного мальчика из богатой семьи, который влюблен в самую красивую девочку школы и готов на все, чтобы завоевать ее сердце. Применив изобретательность, он получает доступ и финансам отца и бросает все средства на завоевание Варвары. Но в его планы вмешиваются конкуренты Рублева-старшего, которые, пользуясь отсутствием бизнесмена, пытаются проникнуть в его дом и похитить уникальную формулу биодобавки. Режиссером выступит Василий Чигинский. В дрим-касте на детские роли – Дмитрий Калихов, Роман Панков, Алиса Руденко и Адель Гудаускас. На партию отца рассматривают Константина Лавроненко или Даниила Страхова. По словам продюсера Игоря Толстунова, это история о том, как отцы и дети должны понимать друг друга и идти на встречу. Проект вызвал большие споры со стороны экспертного совета.