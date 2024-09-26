top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минпросвещения России дополнит современными картинами свой список фильмов для семейного просмотра

Минпросвещения России дополнит современными картинами свой список фильмов для семейного просмотра

Автор: Илья Кувшинов

26 сентября 2024

Экспертное сообщество также еще не определилось, что делать с проектами с возрастной маркировкой 18+

Первый проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова рассказала ТАСС, что работа над списком фильмов, которые рекомендованы Минпросвещения России для семейного просмотра, еще не завершена – по ее словам, в него добавят больше современных проектов.

«Данные фильмы способствуют становлению гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соответствуют возрасту обучающихся. Список находится в стадии формирования, он будет наполняться художественными, документальными, анимационными фильмами, соответствующими данным критериям, в том числе и современными произведениями», – подчеркнула она.

Склярова добавила, что зарубежные фильмы тоже могут быть включены в перечень при соответствии обозначенным критериям и наличии общественного запроса. В обсуждении списка принимают участие представители ВГИК, Союза кинематографистов России, киностудии «Мосфильм», профильных министерств, родительской общественности, известные актеры и многие другие.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли убирать из списка фильмы с возрастной маркировкой 18+, первый проректор МПГУ отметила, что экспертное сообщество пока не пришло к единому мнению.

«Понятно, что маркировка 18+ отсекает очень много важных фильмов о Великой Отечественной войне, которые способствуют формированию ценностей детей и подростков. Но такие фильмы в списке должны быть, иная точка зрения выглядела бы странно, тем более в преддверии 80-летия Великой Победы», – заметила она.

Напомним, что в предварительный список от Минпросвещения вошел 191 фильм – причем подавляющее большинство из них было снято в советские времена.

Фото: кадр из фильма НАХИМОВЦЫ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Телеканал ТНТ объявил о закрытии Comedy Club
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 сентября 2024 года
Подробнее
Минпросвещения России представило список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Подробнее
Netflix раскрыл статистику по просмотрам за первое полугодие 2024 года
Подробнее
Отпуск за свой счет: итоги летнего проката 2024 года
Подробнее
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два раза
Подробнее
Касса России: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокат
Подробнее
Второй международный кинорынок Eurasian Film Market объявил предварительную программу
Подробнее
Касса четверга: «Граф Монте-Кристо» вырвался вперед
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 24/25» открыл аккредитацию
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокат
Подробнее
Креативный директор Disney Animation покинула свой пост из-за продолжений «Холодного сердца»
Подробнее
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее
Региональные провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» стал лучшим релизом уикенда
Подробнее
В Республике Бурятия завершился форум «Новый вектор. Дальний Восток»
Подробнее
Международная касса: главной новинкой стала анимационная перезагрузка «Трансформеров»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 сентября 2024 года
Подробнее