Российские компании подводят итоги MIP Cancun 2021

Телевизионный рынок впервые с начала пандемии прошел в очном формате

На днях в Мексике завершил свою работу 8-й международный телевизионный рынок MIP Cancun, ориентированный на Латинскую Америку и испаноговорящие регионы. Впервые с начала пандемии рынок прошел в очном формате в Канкуне, где собрал байеров и дистрибьюторов со всего мира. Россию в этом году представили Art Pictures Distribution, телеканал RT и анимационные компании «Союзмультфильм» и «Первый проект».

На площадке MIP Cancun телеканал RT провел презентацию онлайн и ТВ-проекта Ahí les va (Here you go) c ведущей Инной Афиногеновой, а также показ программы RT Reporta с корреспондентом Алианой Ньевес — эти проекты из каталога канала стали наиболее востребованными у латиноамериканских коллег. Большинство договоренностей RT были достигнуты с компаниями из Мексики. Также телеканал заключил предварительные соглашения о сотрудничестве с Бразилией, Коста-Рикой и Панамой.

«На MIP Cancun мы успешно представили два новых проекта RT en Español, провели десятки встреч в рамках деловой программы. Интерес к контенту RT высокий как со стороны новых партнеров, так и тех, с кем мы сотрудничаем давно. Особый акцент был сделан на VoD-платформы — сейчас мы ведем переговоры с рядом компаний, которые хотели бы включить документальные фильмы и программы RT Reporta в свою библиотеку. Хотя на форум приехало меньше участников, чем в прошлые годы, для времен пандемии это уже большое достижение. Рады постепенно вернуться к нормальной жизни», — рассказывает об итогах рынка Виктория Воронцова, руководитель телеканала RT на испанском.

Для студии «Первый проект» MIP Cancun стал первым международным оффлайн-рынком после начала пандемии. Компания достигла предварительных договоренностей с региональными VoD-платформами и Pay-TV каналами. Сейчас компания обсуждает с потенциальными партнерами около 15 сделок. Наибольшей популярностью среди байеров пользовались анимационные сериалы с уже сформированной аудиторией в Латинской Америке — «Грузовичок Лёва и Совёнок ХопХоп».

По итогам рынка «Союзмультфильм» провели более 30 встреч, в том числе с такими крупными игроками, как Viacom и Amazon, достигли предварительных договоренностей с дистрибьюторами и бродкастерами. Наибольший интерес у байеров вызвали проекты «Енотки», «Чуч-Мяуч», «Приключения Пети и Волка» и «Монсики». MIP Cancun также посетили агенты «Союзмультфильма» — JetPack с мультсериалом «Пластилинки» и Cyber Soyuz Junior с проектами «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку».

Рынок оказался очень плодотворным и для Art Pictures Distribution — за два дня представители компании провели более 20 встреч, представив каталог своих сериальных проектов.

Диана Юринова, коммерческий директор Art Pictures Distribution: «После двух лет карантина и отсутствия физических рынков, мы были счастливы встретиться в Канкуне с таким большим количеством профессионалов рынка и байеров. Во время мероприятия у нас было очень плотное расписание, встречи были назначены практически каждые полчаса. Наш контент интересен латиноамериканским коллегам, хоть периодически и возникает проблема с адаптацией, поскольку байеры из этого региона в основном ищут контент с субтитрами, а чаще — дублированный на испанский и португальский языки. Все больше появляется платформ, не только SVOD, но и AVOD, FAST channels — это значит, что тренд добрался до Латинской Америки, и надеюсь, что скоро дойдет до России. Отдельно хочется отметить, что становится все больше людей в индустрии, которые отлично владеют английским языком, а среди байеров было очень много новых компаний».

«Я думаю, что вскоре российский контент займет центральное место в международной индустрии. Россия делает много инновационных вещей — например, первый фильм, когда-либо снятый на международной космической станции, будет создан российской компанией. В последнее время выходит много качественных фильмов из России. Я думаю, что изменения в отрасли, такие как распространения fast channels и услуг AVoD, то, что производители Smart TV сами становятся медиакомпаниями, открывает возможности для российского контента выйти на новую аудиторию. Локальные индустрии кино и ТВ набирают значительные обороты, как пример — проекты “Паразиты” или “Игра в кальмара”. Я думаю, что Россия станет одним из следующих регионов, популярных для адаптации контента за счет высокого качества производства, сотрудничества с платформами и партнерами. Интересно наблюдать за ростом количества стран, которые следят за проектами из России и распространяют его на латиноамериканском рынке, и эта тенденция будет только расти», — поделился Стивен Ходж, председатель и CEO компании OTTera.

«Мы уже работали с российскими компаниями, в основном с телеканалом “Россия 1”, и купили несколько проектов, которые стали успешными в Мексике. Поэтому сейчас мы изучаем анимационный и детский контент других компаний, а также новостной канал RT. Я думаю, что мы могли бы активнее работать вместе, и это могло бы принести хорошие результаты для российских проектов в Мексике», — прокомментировал Эдуардо Нава, исполнительный программный директор Canal 22, Television Metropoli.

Помимо деловых встреч, на рынке прошла насыщенная бизнес-конференция: выступления Хуана Понсе (Telemundo), Мари Легизамо (Mexico & US Hispanic, Banijay), беседа представителей Caracol Television и Gaumont о стратегиях производства в Латинской Америке, а также сессии других спикеров. Большое внимание гости рынка уделили выступлению Марсело Тамбурри, главы отдела разработки сценариев в WarnerMedia Latin America. Спикер обсудил роль локальных историй из Латинской Америки в стратегии создания контента HBO Max и анонсировал производство и премьеру 100 проектов в регионе в течение следующих трёх лет. Исследовательская компания The Wit традиционно представила рейтинги наиболее перспективных форматов и проектов в латиноамериканском регионе.