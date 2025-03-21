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Фестиваль «Мир знаний» объявил программу

Автор: БК

21 марта 2025

Вход на все мероприятия смотра бесплатный по предварительной регистрации

Организаторы XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», который пройдет в Москве с 27 по 30 марта, представили программу грядущего смотра.

В рамках международного конкурса будут показаны картины из Испании, Ирана, Сербии, Индии, США и Панамы – эти фильмы расскажут о связи науки и этики, покажут взаимодействие человека и новых технологий.

В национальном конкурсе за призы будут бороться девять российских фильмов. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный по предварительной регистрации.

Напомним, что фильмом открытия XX-го «Мира знаний» станет документальная лента У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА Никиты Сташкевича и Ивана Власова.

Международный конкурс
СТАТУИ, реж. М.Бехнам Годоси (Иран)
МУДРОСТЬ ЧУДА, реж. Луис Фелипе Руис (Испания)
ПЛАНЕТА СЛИВОВАЯ, реж. Владимир Перович (Сербия)
ЧУВСТВЕННЫЙ КОНТАКТ, реж. Юлия Киселева (Россия)
ДЕЖАВЮ, реж. Бедабрата Паин (Индия, США)
ДИКИЙ ПЫЛАЮЩИЙ КОСМОС, реж. Мауро Коломбо (Панама, Испания)

Национальный конкурс
РЕРИХИ. ЗАВЕТ УЧИТЕЛЯ, реж. Сергей Циханович
КРИВАЯ ВЫЖИВАНИЯ, реж. Даниил Деведжиев, Кристина Ларина
ПОСЛЕДНИЙ МАТЕРИК, реж. Василиса Юренкова
ОСТРОВ НИВХОВ, реж. Иван Головнев
ПЕТР КОЗЛОВ. ПУТЬ К СЕРДЦУ АЗИИ, реж. Николай Макаров
ЭКСПИРИЕНС, реж. Наталья Урмацких
ЛОВУШКА ДЛЯ ТИГРА, реж. Игорь Метельский, Владислав Гришин
РУССКИЙ ШПИЦБЕРГЕН, реж. Станислав Шуберт
• «Летные характеристики крошечных жуков», реж. Дмитрий Завильгельский

Фото: кадр из фильма СТАТУИ

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