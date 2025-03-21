Фестиваль «Мир знаний» объявил программу

Вход на все мероприятия смотра бесплатный по предварительной регистрации

Организаторы XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», который пройдет в Москве с 27 по 30 марта, представили программу грядущего смотра.

В рамках международного конкурса будут показаны картины из Испании, Ирана, Сербии, Индии, США и Панамы – эти фильмы расскажут о связи науки и этики, покажут взаимодействие человека и новых технологий.

В национальном конкурсе за призы будут бороться девять российских фильмов. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный по предварительной регистрации.

Напомним, что фильмом открытия XX-го «Мира знаний» станет документальная лента У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА Никиты Сташкевича и Ивана Власова.

Международный конкурс

• СТАТУИ, реж. М.Бехнам Годоси (Иран)

• МУДРОСТЬ ЧУДА, реж. Луис Фелипе Руис (Испания)

• ПЛАНЕТА СЛИВОВАЯ, реж. Владимир Перович (Сербия)

• ЧУВСТВЕННЫЙ КОНТАКТ, реж. Юлия Киселева (Россия)

• ДЕЖАВЮ, реж. Бедабрата Паин (Индия, США)

• ДИКИЙ ПЫЛАЮЩИЙ КОСМОС, реж. Мауро Коломбо (Панама, Испания)

Национальный конкурс

• РЕРИХИ. ЗАВЕТ УЧИТЕЛЯ, реж. Сергей Циханович

• КРИВАЯ ВЫЖИВАНИЯ, реж. Даниил Деведжиев, Кристина Ларина

• ПОСЛЕДНИЙ МАТЕРИК, реж. Василиса Юренкова

• ОСТРОВ НИВХОВ, реж. Иван Головнев

• ПЕТР КОЗЛОВ. ПУТЬ К СЕРДЦУ АЗИИ, реж. Николай Макаров

• ЭКСПИРИЕНС, реж. Наталья Урмацких

• ЛОВУШКА ДЛЯ ТИГРА, реж. Игорь Метельский, Владислав Гришин

• РУССКИЙ ШПИЦБЕРГЕН, реж. Станислав Шуберт

• «Летные характеристики крошечных жуков», реж. Дмитрий Завильгельский

Фото: кадр из фильма СТАТУИ