Фестиваль «Мир знаний» объявил программу
Вход на все мероприятия смотра бесплатный по предварительной регистрации
Организаторы XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», который пройдет в Москве с 27 по 30 марта, представили программу грядущего смотра.
В рамках международного конкурса будут показаны картины из Испании, Ирана, Сербии, Индии, США и Панамы – эти фильмы расскажут о связи науки и этики, покажут взаимодействие человека и новых технологий.
В национальном конкурсе за призы будут бороться девять российских фильмов. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный по предварительной регистрации.
Напомним, что фильмом открытия XX-го «Мира знаний» станет документальная лента У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА Никиты Сташкевича и Ивана Власова.
Международный конкурс
• СТАТУИ, реж. М.Бехнам Годоси (Иран)
• МУДРОСТЬ ЧУДА, реж. Луис Фелипе Руис (Испания)
• ПЛАНЕТА СЛИВОВАЯ, реж. Владимир Перович (Сербия)
• ЧУВСТВЕННЫЙ КОНТАКТ, реж. Юлия Киселева (Россия)
• ДЕЖАВЮ, реж. Бедабрата Паин (Индия, США)
• ДИКИЙ ПЫЛАЮЩИЙ КОСМОС, реж. Мауро Коломбо (Панама, Испания)
Национальный конкурс
• РЕРИХИ. ЗАВЕТ УЧИТЕЛЯ, реж. Сергей Циханович
• КРИВАЯ ВЫЖИВАНИЯ, реж. Даниил Деведжиев, Кристина Ларина
• ПОСЛЕДНИЙ МАТЕРИК, реж. Василиса Юренкова
• ОСТРОВ НИВХОВ, реж. Иван Головнев
• ПЕТР КОЗЛОВ. ПУТЬ К СЕРДЦУ АЗИИ, реж. Николай Макаров
• ЭКСПИРИЕНС, реж. Наталья Урмацких
• ЛОВУШКА ДЛЯ ТИГРА, реж. Игорь Метельский, Владислав Гришин
• РУССКИЙ ШПИЦБЕРГЕН, реж. Станислав Шуберт
• «Летные характеристики крошечных жуков», реж. Дмитрий Завильгельский
Фото: кадр из фильма СТАТУИ