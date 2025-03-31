В Москве подвели итоги фестиваля «Мир знаний»

Главный приз получила лента «Чувственный контакт»

30 марта в кинотеатре «Пионер» состоялась церемония закрытия XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний».

Главный приз Гран-При им. С. Капицы и специальный приз Киностудии им. М. Горького «За традиции и новаторство в научно-популярном кино» получила документальная лента ЧУВСТВЕННЫЙ КОНТАКТ Юлии Киселевой о мечте снова чувствовать и жить полноценной жизнью. История рассказывает о двух мужчинах, которые лишились рук в результате электротравмы, но спустя годы они овладели бионическими протезами и живут как обычные люди.

Победителем «Национального конкурса» стала лента ЛОВУШКА ДЛЯ ТИГРА Игоря Метельского и Владислава Гришина. Помимо этого, приз «За научный взгляд в кино» взял ЭКСПИРИЕНС Натальи Урмацких, а специальный диплом «За верность традициям и взгляд в будущее научно-популярного кино» достался картине ПЕТР КОЗЛОВ. ПУТЬ К СЕРДЦУ АЗИИ Николая Макарова.

Отдельным бонусом юбилейного кинофестиваля стало открытие выставки-инсталляции Art & Science, на которой представили интерактивную медиаскульптуру Plantoverse 2.0. Проект был запущен в честь 110-летия Киностудии им. М. Горького и создан коллективом авторов, состоящим из художников, ученых и программистов.

Фото: пресс-служба фестиваля