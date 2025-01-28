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Ольга Митина заняла должность ведущего креативного продюсера «Студии Видеопрокат»

Автор: БК

28 января 2025

Одним из ее первых проектов в компании стало драмеди «Мамин сын»

В «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева кадровое пополнение – Ольга Митина назначена ведущим креативным продюсером компании.

Она начинала свой профессиональный путь с работы в рекламе – в частности, в 2017 году Митина стала ведущим продюсером в Hype Production, где работала над проектами для Coca-Cola, Google и Nike и музыкальными клипами.

В числе кинопроектов продюсера – фильмы СПУТНИК, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, НИША и СЛОН, а также сериал «Happy End». Помимо этого, она уже много лет сотрудничает со Школой кино «Индустрия» и ведет там мастер-классы и курсы по исполнительному продюсированию.

В качестве ведущего продюсера для «Студии Видеопрокат» Митина уже поработала над драмеди «Мамин сын», которое станет сериальным дебютом театрального режиссера и актера Александра Алябьева.

Фото: личный архив

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